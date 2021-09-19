Умер бывший депутат Керим Керимов
В возрасте 83 лет скончался член Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан», бывший депутат Милли Меджлиса Керим Керимов. Об этом сообщает Report со ссылкой на родных Керима Керимова.
В возрасте 83 лет скончался член Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан», бывший депутат Милли Меджлиса Керим Керимов. Об этом сообщает Report со ссылкой на родных Керима Керимова.
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