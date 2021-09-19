МЧС спешит на помощь загатальцам и балакенцам

С ночи 23 сентября на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступил ряд обращений жителей Балакенского и Загатальского районов в связи с устранением последствий ливней, сопровождавшихся сильным ветром. Об этом говорится в сообщении МЧС.

В ходе проведенной оценки ситуации было установлено, что в результате интенсивных дождей в реках Балакен, Катех, Мазым, Мухах и Тала повысился уровень воды, произошли наводнения и сели. В нескольких населенных пунктах указанных районов затоплены частные дома, посевные площади и другие объекты.

С целью ликвидации последствий, вызванных осадками, к проведению спасательных экстренных мероприятий привлечены соответствующие силы МЧС, в том числе вертолет авиационного отряда.