Замглавы МИД Ирана у могилы Хуршид бану Натаван
Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором турецкого Центра исследований Ирана Хаккы Угуром, посетили Агдам, сообщает АПА.
Согласно информации, гости ознакомились в Агдаме с последствиями многолетней армянской оккупации.
Гости посетили комплекс «Имарет» основателя Карабахского ханства Панахали хана, им показали оскверненную армянами могилу поэтессы Хуршидбану Натаван.
Саджадпур прибыл 21 сентября с визитом в Азербайджан для участия в трехстороннем заседании глав исследовательских центров Азербайджана, Ирана и Турции.