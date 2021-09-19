Чубайс рассказал о своей «задушевной мечте»

Как сообщает РИА Новости, мечтой Чубайса оказалось развитие в России морской ветроэнергетики. «Вы опять попали в мою больную тему», — так Чубайс ответил на вопрос про морскую ветроэнергетику.

Чубайс уточнил, что сейчас видна тенденция к увеличению строительства морских ветропарков, причем мощность одной станции увеличивается с 4-5 МВт до более 10 МВт. То есть удельные расходы таких станций падают. Это очень перспективное направление, считает Чубайс. Но высокий интерес объясняется нехваткой территорий, особенно в Европе, а в России такой проблемы нет, отмечает он.

«Мне кажется, об этом уже стоило бы подумать и нам, в том числе по тем же самым Северам. Это такой еще один следующий шаг тектонический, о котором нам в России стоит подумать», — заявил Чубайс.