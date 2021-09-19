Зачем госбанки передали Инвестиционному холдингу? экспертная оценка
Распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 сентября три финансовые структуры -«Международный банк Азербайджана», «AzerTurk Bank» и страховая компания «Azerisıgorta» переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).
После создания Азербайджанского инвестиционного холдинга в августе 2020 года ряд государственных структур перешли под его управление.
Агентство «Туран» задается вопросом – почему же банки переданы в управление АИХ? Как это повлияет на дальнейшую судьбу банков? После того, как управление учреждениями было доверено инвестиционному холдингу, есть ли позитивные сдвиги в их работе?
Несколько лет назад убыточные активы Международного банка измерялись миллиардами. В 2017 году государством были приобретены токсичные активы МБА на сумму 9,93 млрд манатов, для оказания поддержки ликвидности банку были размещены депозиты в размере 1,3 млрд долларов и 70 млн манатов. Кроме того, для поддержки капиталовложений банка в течение января 2017 года его основным акционером - государством было размещено 600 млн долларов США, а манатная часть была направлена на увеличение капитала.
А в прошлом году МБА объявил о завершении года с большой прибылью. В отчете банка говорится, что в 2020 году организация получила чистую прибыль в размере 129 миллионов манатов.
Что касается государственного банка AzerTurk Bank, то на 1 июля этого года активы банка составляли 335,4 миллиона манатов. Во втором квартале банк получил чистую прибыль в размере 448 тыс. манатов, что в несколько раз больше прошлогоднего показателя.
Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов сказал Turan, что в свое время у Международного банка Азербайджана были очень серьезные проблемы. «Тогда из госбюджета было выделено достаточно средств, чтобы поставить его на ноги и потом выставить на продажу. Но за прошедший период оздоровления не произошло».
Поэтому, по мнению члена комитета, банк передан в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу. "Инвестиционный холдинг, вероятно, также рассмотрит вопрос приватизации. Это касается и финансовых учреждений, приватизация которых была передана другому инвестиционному холдингу».
Экономист Натик Джафарли сказал в интервью «Туран», что при создании инвестиционного холдинга был разработан план по передаче ему государственных активов, в соответствии с которым государственные активы будут частично переданы в управление АИХ. «До этого подобные решения были приняты в отношении некоторых государственных компаний. К сожалению, мы не увидели, к каким изменениям привела реализация этих решений. В связи с этим у правительства нет объяснений».
Эксперт отметил, что передача трех финансовых учреждений в управление было ожидаемым, потому что рано или поздно все государственные активы будут переданы этому холдингу. Но эти активы государства в последнее время являются доходными. Правда, в Международном банке вскрыты серьезные хищения. Но государство, приняв некоторые меры, значительно очистило баланс банка, и сейчас наблюдается положительная тенденция».
По его мнению, одной из основных целей передачи управления инвестиционному холдингу является частичная или полная приватизация этих банков. «Возможно, в конце этого или начале следующего года состоится продажа государственных акций МБА и AzerTurk Bank. Многие международные структуры также заинтересованы в этом».