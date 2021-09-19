Агентство «Туран» задается вопросом – почему же банки переданы в управление АИХ? Как это повлияет на дальнейшую судьбу банков? После того, как управление учреждениями было доверено инвестиционному холдингу, есть ли позитивные сдвиги в их работе?

После создания Азербайджанского инвестиционного холдинга в августе 2020 года ряд государственных структур перешли под его управление.

Несколько лет назад убыточные активы Международного банка измерялись миллиардами. В 2017 году государством были приобретены токсичные активы МБА на сумму 9,93 млрд манатов, для оказания поддержки ликвидности банку были размещены депозиты в размере 1,3 млрд долларов и 70 млн манатов. Кроме того, для поддержки капиталовложений банка в течение января 2017 года его основным акционером - государством было размещено 600 млн долларов США, а манатная часть была направлена на увеличение капитала.

А в прошлом году МБА объявил о завершении года с большой прибылью. В отчете банка говорится, что в 2020 году организация получила чистую прибыль в размере 129 миллионов манатов.

Что касается государственного банка AzerTurk Bank, то на 1 июля этого года активы банка составляли 335,4 миллиона манатов. Во втором квартале банк получил чистую прибыль в размере 448 тыс. манатов, что в несколько раз больше прошлогоднего показателя.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов сказал Turan, что в свое время у Международного банка Азербайджана были очень серьезные проблемы. «Тогда из госбюджета было выделено достаточно средств, чтобы поставить его на ноги и потом выставить на продажу. Но за прошедший период оздоровления не произошло».

Поэтому, по мнению члена комитета, банк передан в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу. "Инвестиционный холдинг, вероятно, также рассмотрит вопрос приватизации. Это касается и финансовых учреждений, приватизация которых была передана другому инвестиционному холдингу».