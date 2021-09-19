Россия рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном

РФ планирует увеличить взаимный товарооборот с Азербайджаном в 2024 году на 40% по сравнению с показателем 2019 года, заявил торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

«Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым утвержден Страновой план действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В этом плане есть конкретный индекс, который наше торговое представительство должно выполнить - в 2024 году увеличить наш товарооборот на 40% относительно 2019 года», - сказал Мирсаяпов журналистам на пресс-конференции, передает Интерфакс.

Мирсаяпов отметил, что промежуточной целью является увеличение взаимного товарооборота в 2021 году по сравнению с показателем 2019 года: «Наша цель – превысить показатели 2019 года. Статистика показывает, что мы эту задачу на данном этапе реализуем: если сравнивать 7 месяцев текущего года с пандемийным 2020 годом, как и с 2019 годом, то мы видим рост. Мы хотим превысить показатели 2019 года и продолжить позитивную динамику, которая была в допандемийное время».