В Азербайджане ликвидируется 9 крупных компаний

В Азербайджане ликвидируется ряд компаний, подчиненных ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики Азербайджана, ликвидируются компании ООО Azərşüşətara, Azərtütün, Bakı Ayaqqabı, Mingəçevir İzolit, Şəki Heyvandarlıq, Şəki Kərpic İstehsalı, Şəki İpək İstehsalı, Şəki Ət və Süd Məhsulları и ОАО Azərpambıq.

В течение двух месяцев кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: AZ1006, г. Баку, Ясамальский район, улица Гадирли, 125.

Заметим, что ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» было создано на основании Указа президента Азербайджана от шестого ноября 2017 года.