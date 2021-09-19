Кремль признает «Талибан»?

В период с 21 по 22 сентября в Кабуле прошла встреча спецпредставителей России, Китая и Пакистана по Афганистану, в ходе которой стороны обсудили с руководителями движения «Талибан» развитие отношений и борьбу с терроризмом. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Отмечается, что спецпредставители стран Замир Кабулов, Юэ Сяоюн и Мохаммад Саддик обсудили с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана в правительстве талибов муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом и министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки права человека, развитие экономических и гуманитарных связей, в том числе с соседними странами. Кроме того, обсуждались вопросы территориальной целостности Афганистана и политические изменения в стране.

Весь парадокс данного сообщения заключается в том, что движение «Талибан», одним из основных источников дохода которого, к слову, является наркотрафик, признан в России террористической организацией. Как и с кем намерена помогать бороться Россия талибам, остается лишь догадываться. Подобные заявления на официальном сайте внешнеполитического ведомства России невольно наталкивают на мысль, что Кремль, возможно, будет в числе первых, кто признает «Исламский Эмират Афганистан».