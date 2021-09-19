Как сообщается на сайте Генпрокуратуры Азербайджана, на встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата, положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабах е за последние девять месяцев.

В столице Казахстана городе Нур-Султан в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении - Кямрана Алиева, Игоря Краснова и Артура Давтяна.

Была отмечена важность расширения сотрудничества в сфере обмена информацией о правонарушениях с представителями Главной военной прокуратуры дислоцированных в Карабахе российских миротворческих сил, а также принятия соответствующих мер по этой информации.

Отметив важность совместной работы по поиску лиц, пропавших без вести после 44-дневной Отечественной войны, Кямран Алиев подчеркнул значимость продолжения этого процесса.

Им также была доведена до сведения коллег важность предоставления карт мирных полей с целью защиты жизни и здоровья людей, подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.

Также было отмечено, что азербайджанская сторона полностью соблюдает Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное взаимодействие и усилия, направленные на достижение мира и стабильности на благо народов региона.



На встрече были обсуждены вопросы реализации подписанных главами государств Азербайджана, России и Армении заявлений и дальнейшего сотрудничества в правовой сфере.