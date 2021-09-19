Отдел международной информации и политики 17:10

В среду Соединенные Штаты и Великобритания приветствовали обещание Китая прекратить финансирование угольных проектов за рубежом, но выразили надежду, что крупнейший в мире производитель выбросов углекислого газа также сделает больше у себя дома для борьбы с изменением климата. Президент Си Цзиньпин заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Китай прекратит поддержку угольной промышленности за границей, почти исчерпав мировую иностранную помощь производства этой «грязной» формы энергии в развивающихся странах. Аналогичные заявления сделали лидеры Южной Кореи и Японии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стремясь заручиться международной поддержкой решительных мер по борьбе с изменением климата в преддверии переговоров в рамках ООН по климату в Глазго в ноябре, выразил надежду на полное прекращение использования угля в мире к 2040 году. «Я благодарю президента Си за то, что он сделал, чтобы положить конец международному финансированию производства угля для выработки электроэнергии Китаем, и я надеюсь, что Китай теперь пойдет дальше, и постепенно откажется от использования угля внутри страны», - сказал Джонсон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Потому что опыт Великобритании показывает, что это возможно». Однако не все так гладко в этом чувствительном для мирового сообщества вопросе. Несмотря на обещание Китая прекратить финансировать добычу угля за рубежом, он продолжает вкладывать средства в использование угля у себя дома. Этот вопрос был поднят во время визита в начале этого месяца посланника США по климату Джона Керри. Официальный представитель США достаточно осторожно высказался о шаге, сделанном председателем КНР Си: «Мы приветствуем это заявление, но мы также понимаем, что необходимо сделать больше».