Мир без угля: Китай пообещал. А США и Великобритания ждут большего наш обзор
В среду Соединенные Штаты и Великобритания приветствовали обещание Китая прекратить финансирование угольных проектов за рубежом, но выразили надежду, что крупнейший в мире производитель выбросов углекислого газа также сделает больше у себя дома для борьбы с изменением климата.
Президент Си Цзиньпин заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Китай прекратит поддержку угольной промышленности за границей, почти исчерпав мировую иностранную помощь производства этой «грязной» формы энергии в развивающихся странах. Аналогичные заявления сделали лидеры Южной Кореи и Японии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стремясь заручиться международной поддержкой решительных мер по борьбе с изменением климата в преддверии переговоров в рамках ООН по климату в Глазго в ноябре, выразил надежду на полное прекращение использования угля в мире к 2040 году.
«Я благодарю президента Си за то, что он сделал, чтобы положить конец международному финансированию производства угля для выработки электроэнергии Китаем, и я надеюсь, что Китай теперь пойдет дальше, и постепенно откажется от использования угля внутри страны», - сказал Джонсон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Потому что опыт Великобритании показывает, что это возможно».
Однако не все так гладко в этом чувствительном для мирового сообщества вопросе.
Несмотря на обещание Китая прекратить финансировать добычу угля за рубежом, он продолжает вкладывать средства в использование угля у себя дома. Этот вопрос был поднят во время визита в начале этого месяца посланника США по климату Джона Керри.
Официальный представитель США достаточно осторожно высказался о шаге, сделанном председателем КНР Си: «Мы приветствуем это заявление, но мы также понимаем, что необходимо сделать больше».
Другой американский чиновник, на условиях анонимности, сказал более ясно: «Мы с нетерпением ждем возможность услышать больше о дополнительных шагах, которые они (Китай) могут предпринять в это решающее десятилетие для дальнейшего сокращения своих национальных выбросов».
Чиновник сказал, что дальнейшие действия Китая «помогут приблизить мир к траектории, которая будет удерживать температуру атмосферы Земли от повышения значительно выше 1,5 градусов». Это кажется все более вероятным, несмотря на границу, установленную известным Парижским соглашением 2015 года.
Ученые из кругов ООН говорят, что потепление на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня - это порог, при котором планета может избежать самых ужасных разрушительных последствий изменения климата, включая все более суровые погодные условия, засухи и наводнения.
Президент Джо Байден, придя в Белый дом после победы над климатическим скептиком Дональдом Трампом, уделил первоочередное внимание окружающей среде.
В своей речи в ООН во вторник пообещал удвоить помощь США странам, наиболее пострадавшим от изменения климата, - это ключевой момент в преддверии переговоров в Глазго в ноябре.
Заявления политиков, конечно, вещь внушающая оптимизм. Однако, как известно, плака о двух концах. Прекращение добычи и использования угля путем сжигания ударит по работающим на шахтах и электростанциях. Пока нет серьезной и полноценной замены этому ископаемому источнику электроэнергии, мир не может враз перейти на «зеленую» энергетику. Хотя сроки этого перехода названы от 2040 до 2050 года, никто не может быть уверенным, что все пойдет по плану. А потому списывать со счетов «грязное» топливо пока рановато.