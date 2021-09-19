Новая кредитная услуга для предпринимателей от Unibank

Стремясь облегчить владельцам бизнеса доступ к финансовым услугам в каждом новом продукте и процессе, Unibank представил новшество для микро- и малых предпринимателей. Эта услуга, которая до сих пор является первой на банковском рынке, позволяет предпринимателям сэкономить много времени, а также легко получить кредит, не покидая офис. Сотрудник банка направляется прямо по адресу предпринимателя, вводит бизнес-информацию в систему через планшет, и система автоматически принимает решение о кредите. То есть предприниматель в тот же момент узнает о решении по кредиту.

Директор направления микрокредитования бизнеса Unibank КБ Рауф Агаев отметил, что эта услуга еще больше облегчит работу бизнеса: “Каждая минута ценна для микро- и малых предпринимателей, так как они принимают непосредственное участие во всех этапах своего бизнеса. Мы подготовили эту новую услугу для того, чтобы предприниматели, приходя в филиал, не теряли время в очередях. Сотрудник банка направляется прямо на объект предпринимателя, вводит всю информацию в микропортал через планшет, данные моментально вводятся в систему банка, система анализирует информацию и сразу определяет сумму кредита, выделенного предпринимателю. Кроме того, кредит выдается предпринимателю с помощью карты и без поручителя. Так как кредит выдается с помощью карты, владельцу бизнеса нет необходимости приходить в банк при следующем обращении по кредиту. Предприниматель объявляет о следующем запросе на кредит по телефону, и сумма кредита автоматически переводится на эту карту. Таким образом, этот проект предоставляет предпринимателям доступ к финансовым ресурсам в любое время, предотвращает потерю времени и поиски поручителя”.

Предприниматели, желающие воспользоваться выгодными бизнес-кредитами и услугами Unibank, могут в течение недели посетить филиалы “Сумгаит”, “Хырдалан”, ”Аджеми”, “Иншаатчылар”, “Ахмедлы”, “Бакиханов”, “Мардакян”, “Нариманов”, “Нефтчиляр”, “Губа”, “Хачмаз”, “Шеки”, “Исмаиллы”, “Барда”, “Шамкир”, “Гянджа”, “Кяпяз”, “Товуз”, “Мингячевир”, “Сальян” и “Ленкорань”.

Дополнительную информацию можете получить по телефону (012) 117, посетив сайт банка (www.unibank.az) или страницы в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/ https: //twitter.com/unibank).