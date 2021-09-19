По его словам, экономическое сотрудничество между Россией и Арменией имеет довольно глубокие корни. «Совместными усилиями мы можем помочь друг другу найти ответы на такие глобальные вызовы, как экономический кризис и пандемия. Вместе мы сможем достичь лучших результатов и даже превзойти их», - отметил Оверчук.

Ну, о тесных связях армянских политиков и экономистов с московскими коллегами известно давно, здесь ничего тайного нет. Но российский вице-премьер в данном случае выразил недовольство уровнем двустороннего сотрудничества. По его мнению, текущие показатели торговли не могут удовлетворять стратегических партнеров. Мол, можно и нужно добиваться большего. У сторон есть серьезный потенциал для рекордного роста совместной торговли и инвестиций, а главное, у них есть эффективные инструменты для сотрудничества. А дальше Оверчук открытым текстом сказал, что российские и армянские предприниматели получают поддержку от государства. Есть возможность использовать инструменты и российских институтов.

Тут с армянской марионеточной стороной все предельно ясно. Москва отпустила на время поводья заупрямившейся революционной власти, которая галопом помчалась на Запад. Но после возникновения угрозы всей армянской государственности в ноябре прошлого года правительство Пашиняна вновь нашло место под российским крылом, краем глаза все же поглядывая на манящий, но далекий и недоступный Запад. Теперь Москве остается напомнить Еревану о вассальном месте под крылом. А для этого требуется не только кнут, но и сладкий пряник, вот Москва и запускает все государственные инструменты.

И на правительство Пашиняна неожиданно обрушился гнев Запада. Как говорится в сообщении Администрации США по международной торговле, США будут облагать импорт фольги из Армении пошлиной в размере 29,11%. Последовала первая санкция. Еще в сентябре 2020 года началось расследование в связи с импортом фольги из разных стран в Соединенные Штаты. Основанием для этого послужила жалоба несколько американских заводов. Местные компании утверждали, что неоправданно дешевая импортная продукция вредит местным производителям.

Правительство Пашиняна уличили в нарушении рыночных правил – искусственном демпинге. После изучения ситуации Департамент торговли США пришел к выводу, что армянская компания «Арменал» искусственно занижает цены. Такие махинации в Штатах не прощают никому, рыночные законы здесь работают четко.

Странная получается картина, когда Россия выражает готовность помочь Армении, а США закрывают рынок для ее фольги. Хотя известно, что и в Москве, и в Вашингтоне депутаты Госдумы, конгрессмены и госчиновники буквально в очередь выстраиваются, чтобы выразить свое почтение представителям армянской диаспоры. И ничего в их отношении к Еревану не изменилось. Никакие искусственно заниженные цены на фольгу или прочие махинации или даже крупные преступления не могут изменить сложившийся расклад как в экономической, так и политической плоскости. А случай с фольгой это так – для профилактики…