Республиканцы поинтересовались судьбой Ахмада Масуда

Представители Республиканской партии США сенатор Линдси Грэм и член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц провели разговор с лидером сопротивления в Афганистане Ахмадом Масудом. Об этом сообщается в совместном заявлении политиков на сайте Уолтца.

«Было большой честью поговорить с Ахмадом Масудом, возглавляющим Фронт национального сопротивления в Афганистане. Мы были рады услышать, что он сохраняет приверженность сопротивлению жестокости «Талибана» и защите базовых прав и свобод человека», — говорится в сообщении политиков, которое цитирует Росбалт.

Уолтц и Грэм добавили, что после этой беседы им стало ясно, что движение крайне непопулярно в Афганистане.

По их мнению, «Талибан» не должен быть признан международным сообществом и США, поскольку «правительство и вооруженные силы талибов состоят из «Аль-Каиды» и других террористических группировок».

По информации газеты The Hill, в августе Уолтц и Грэм призвали Байдена признать в качестве представителей легитимного правительства Афганистана Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.