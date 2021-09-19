Высокопоставленный американский чиновник разоблачил политику Вашингтона

Спецпосланник США по Гаити Дэниел Фут ушел в отставку из-за политики, проводимой Вашингтоном в отношении беженцев из Республики Гаити, передает ТАСС. Соответствующее письмо дипломат направил американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

«Я покидаю свой пост спецпосланника по Гаити, решение вступает в силу немедленно. Я не буду ассоциироваться с бесчеловечным, контрпродуктивным решением США депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных мигрантов в Гаити", - написал Фут.

Фут также отметил, что его рекомендации касательно ситуации с беженцами были проигнорированы и отклонены. По его словам, позиция Вашингтона в отношении Гаити остается глубоко ошибочной.