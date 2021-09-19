Джейхун Байрамов заверил и далекую Финляндию: Азербайджан нормализует отношения с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился со своим коллегой из Финляндии Пеккой Олави Хаависто.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о последней ситуации на освобожденных от оккупации территориях, отметив, что несмотря на агрессорскую политику, осуществляемую Арменией против Азербайджана на протяжении десятков лет, Азербайджан готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права.

П.Хаависто, в свою очередь, подчеркнул, что позиция Азербайджана в связи с нормализацией отношений с Арменией заслуживает одобрения.

В ходе встречи были также обсуждены и перспективы развития двусторонних отношений.