Как пройдет День памяти павших за Карабах

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в знак глубокого уважения к павшим в боях за территориальную целостность Азербайджана солдатам и офицерам, всем героически павшим и сражавшимся в Отечественной войне ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти.

В Азербайджане планируется проведение ряда мероприятий. Как сообщили haqqin.az в оргкомитете по проведению Дня памяти, 27 сентября в действующих в Азербайджане религиозных храмах - мечетях, церквях, синагогах будут прочитаны молитвы за упокой душ героически павших за территориальную целостность Азербайджана. В 12: 00 на территории всей страны будет объявлена минута молчания в память о погибших.

Вечером на центральных зданиях в столице со специальным освещением, в том числе на здании Центра Гейдара Алиева и на “Башнях пламени” будет высвечиваться флаг Азербайджана. Запланировано проведение общественным объединением “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева и других памятных мероприятий.

В связи с Днем памяти центральные и местные структуры исполнительной власти организуют памятные мероприятия по всей стране и за ее пределами.