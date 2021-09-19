Специалист Минздрава предупреждает...

Рак почки у мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин. Об этом заявил специалист Минздрава Араз Ибрагимов в прямом эфире на странице ведомства в Instagram.

Врач отметил, что данный вид онкозаболевания чаще всего встречается у лиц в возрасте 50-75 лет. «При раке мочевого пузыря этот показатель увеличивается. Это особо связано с курением. У курильщиков в первую очередь распространен рак легких, во вторую - рак мочевого пузыря», - сказал Ибрагимов.

Специалист Минздрава добавил, что рак простаты особо опасен при обнаружении в возрасте 50 лет, потому что тогда болезнь становится агрессивной: «После 70 лет мы рак простаты не лечим. Это связано с тем, что опухоль в этом возрасте развивается очень слабо. Такой пациент может прожить долго».

Эксперт отметил, что рак мочевого пузыря в Азербайджане чаще встречается в северной и северо-восточной частях страны. Заболевание предстательной железы предотвратить невозможно. Защитить пациента можно только, обеспечив строгое наблюдение. Соответствующий анализ должен пройти каждый мужчина после 45 лет. Как правило, 75 из 100 мужчин имеют генетически увеличенную предстательную железу. То есть в их случае неизбежна операция. Что касается камней и кисты в почках, то нет опасений, что они впоследствии могут перерасти в онкозаболевание.