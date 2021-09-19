Как уничтожили уникальный исторический памятник в Нахчыване на вопросы haqqin.az отвечает профессор Аждар Исмайлов
Известно, что анамнез болезни сомнительной природы охотников до чужого культурного наследия по сей день остается загадкой. А жаль. Ведь пока многие из нас по старой привычке говорят об этом с иронией, известный всему миру многострадальный народ не перестает продвигаться к своей цели по принципу «назад в будущее», пытаясь облагородить собственное происхождение присвоением уникальных свидетельств исторической правды на территории Азербайджана.
Вряд ли требует доказательств тот факт, что преступная деятельность наших соседей всегда санкционировалась молчанием кремлевских идеологов, которые к тому же активно лоббировали их далеко идущие неблагородные замыслы. Вынашивая веками свою бредовую идею, соседи в конечном счете получили лишь мертворожденный плод, наспех зачатый в коридорах государственной власти всякого рода балаянами, гдлянами, аганбегянами и прочей авантюрной кликой, всплывшей на поверхность в ажиотаже демократических реформ переходного этапа. Впрочем, они продолжают пополнять список своих исторических фальсификаций с прежним упорством и в свое время даже смело замахнулись на античный некрополь «Дарашам» на территории Нахчывана, опять же не без помощи своих покровителей. Но, видно, в какой-то момент неувязочка вышла. Хотя дальнейшая судьба этого исторического памятника сложилась не менее трагично.
Об этом в нашей сегодняшней беседе с известным азербайджанским историком, доктором филологических наук, председателем исследовательского центра «Туран» профессором Аждаром Исмайловым.
- Профессор, что известно науке о древнем некрополе «Дарашам»?
- «Дарашам» - это территория античных захоронений, которые некогда можно было увидеть на берегу реки Араз недалеко от нынешнего города Джульфа. Это был древнейший некрополь с бесчисленным множеством тесно примыкавших друг к другу уникальных надгробий, каждое из которых было молчаливым свидетелем проживания тюрков на древней земле Нахчуан (Нахчыван) испокон веков.
- Почему же сегодня приходится говорить об этом в прошедшем времени?
- По той простой причине, что в декабре 1989 года этот бесценный исторический памятник был варварски стерт с лица земли в результате большевистско-армянской агрессии.
- Но простите, сравнять с землей исторический памятник, который документировано регистрируется и охраняется государством, не так-то просто.
- Тем не менее этот чудовищный акт вандализма состоялся, более того, он был лишь одним из звеньев целенаправленной имперской политики Москвы, на чем я остановлюсь позже.
- Вам самому доводилось ознакомиться с этим античным памятником?
- Безусловно, и произошло это в середине 50-х годов, когда, окончив среднюю школу в Шарурском районе Нахчыванской АР, я на поезде Ереван-Баку направился в столицу поступать в Азербайджанский государственный университет. Проехав полустанок «Дарашам», на подъезде к городу Джульфа я обратил внимание на отгороженный колючей проволокой участок земли длиною порядка 250-300 метров вдоль берега реки Араз.
Это было древнее кладбище с уникальными надгробиями, которые буквально потрясли меня своим величием. Позже, уже в годы учебы в университете я услышал от своего преподавателя довольно интересную историю о них.
Он рассказал мне, что в самый разгар Второй мировой войны группа специалистов Государственного Эрмитажа под руководством двух известных профессоров организовала археологическую экспедицию на кладбище «Дарашам». По сути, ничего необычного в этом не было, но в то же время была непонятна строгая засекреченность как имен этих ученых, так и результатов их раскопок. Довольно странным было и то, что эти ученые исчезли из Нахчывана также неожиданно, как и появились.
- Получается, что никто не знал истинную цель их визита, для которого, кстати, было необходимо официальное разрешение властей?
- Было известно только то, что они были командированы в Нахчыван директором Эрмитажа известным советским востоковедом, академиком Иосифом Абгаровичем Орбели, который поручил им отыскать в некрополе «Дарашам» останки далеких предков армян. Добравшись до места назначения, ученые вскрыли две могилы, но, обнаружив в них древние тюркские артефакты, были не на шутку озадачены, после чего они ни с чем вернулись в Ленинград. Правда, почему-то решив заехать сначала в Ереван.
- Довольно странный маршрут, однако…
- Согласен с вами. И, представьте, что сразу после их отъезда в размеренную жизнь местного населения подобно смерчу врывается выдуманный «центром» страшный миф о трагическом прошлом города-крепости Дарашам (именно так называлась эта территория, где испокон веков проживали тюрки-огузы, и этот факт упомянут в древнем дастане «Китаби Деде Горгуд»), все жители которого якобы вместе с крупным рогатым скотом в течение суток погибли от чумы.
Поползли также слухи о том, что некогда в этой местности проживал неизвестный истории народ без роду-племени, и что никто не знает, кем были похоронены эти люди, ставшие жертвой тотальной эпидемии, как неизвестно и то, кто воздвиг на их могилах величественные надгробия, украсив их изящным орнаментом, присущим архитектурной школе «Авеста». Кстати, эти и другие неоспоримые факты из истории этих надгробий я привел в своей книге «Дарашам: Кладбище тюрков-огузов».
Тогда же было много разговоров о том, что дальнейшие археологические раскопки в этой местности чреваты стихийным распространением вируса чумы, которая может уничтожить все население по обе стороны реки Араз. Говорили и о том, что якобы после раскопок оба профессора заразились чумой, находятся в тяжелом состоянии, и врачам, дескать, с трудом удалось спасти жизнь только одного из них.
- На что же были нацелены все эти вымыслы?
- Они были всего лишь продолжением искажения истории Переднего Кавказа, которое началось в царской России после подписания в 1828 году Туркменчайского договора, разделившего Азербайджан на две части, с границей каждой из них вдоль берегов реки Араз. Тогда же в рамках политики «Передний Кавказ без тюрков» состоялось массовое переселение полунищих армян с противоположного берега реки на территорию Нахчыванского ханства (то есть Огузской Албании) для обеспечения им статуса древнего местного населения. Все это делалось в условиях строжайшей секретности, чтобы создать на Кавказе надежный «христианский оплот» для России. Вы только представьте себе, что могло произойти, если бы тайна некрополя «Дарашам» была раскрыта.
- Совершенно очевидно, что тогда же был бы разоблачен и коварный план царской России по захвату Переднего Кавказа.
- Это однозначно, но прежде всего стала бы известна история беков огуз-тюркского происхождения, населявших древний город-крепость Дарашам, с другой стороны, было бы доказано полное отсутствие материально-исторических доказательств в работах армянских историков, продолжавших претендовать на так называемый армянский Нахчыван.
Армянам на руку сыграла смута периода Второй мировой войны. Воспользовавшись нестабильностью политической ситуации, старый кремлевский лис и политический бонза Анастас Микоян, руки которого были по локоть обагрены кровью тюрков, поспешил запустить уже по новой программе механизм идеологического противостояния «Передний Кавказ без тюрков», подготовленного империей еще в конце XIX века.
Чтобы доказать, что именно армяне являются аборигенами на Кавказе, он прежде всего добился массового выселения всех азербайджанских тюрков с территории Западного Азербайджана. И сделано это было согласно плану, составленному кремлевской дашнакско-большевистской группировкой вместе с проплаченными учеными-историками и беспринципными политиканами. Материальные доказательства богатейшего культурного наследия местного населения – древних тюрков-огузов при полном отсутствии какого-либо этно-материального основания были приписаны армянам.
- Наверное, не исключена и связь этих событий и с тогдашним директором Государственного Эрмитажа?
- Разумеется, ибо директор Государственного Эрмитажа Орбели был армянином по национальности и ярым идеологическим врагом тюрков. Проявив политическую дальновидность, он завещал после своей смерти назначить на должность директора Эрмитажа своего ученика и зятя (о чем свидетельствуют конкретные исторические факты), известного археолога еврейского происхождения Бориса Пиотровского, что и было сделано. Пиотровский же в свою очередь, не нарушая волю Орбели, приписал уходящую корнями вглубь тысячелетий уникальную археологическую культуру, обнаруженную им в ходе своей научной деятельности на территории проживания древних тюрков-огузов, которую мы сегодня называем Западным Азербайджаном, переселенному в массовом порядке на Передний Кавказ в 1928 году армянскому народу.
Он также воспитал среди армянских ученых целое поколение последователей ложных утверждений с четко обозначенным вектором их активной антитюркской деятельности.
- Что же мешало азербайджанским ученым доказать истинную историю некрополя «Дарашам» задолго до этих событий?
- Проблема в том, что Кремль старательно оберегал некрополь «Дарашам» от азербайджанских археологов, в то время как армянским ученым во всех вопросах, касающихся этих захоронений, была обеспечена полная свобода действий. В Кремле прекрасно понимали, что результаты археологических раскопок никогда не принесут пользу армянам. Поэтому наиболее выгодным и целесообразным здесь сочли решение запечатлеть памятники некрополя «Дарашам» на фотодокументах и создать на этой основе миф об «армянском Нахчыване».
- Но уничтожение этого уникального исторического памятника античности никак не вписывается в рамки общечеловеческой морали. Что могло спровоцировать этот чудовищный акт вандализма?
- Дело в том, что охваченный эйфорией долгожданной свободы народ в ходе этой многотысячной акции даже предположить не мог, что в двух шагах от него разрушается богатейшее культурное наследие тюрков-огузов. А тем временем Центр поспешил приступить к варварскому уничтожению античного некрополя «Дарашам», что, безусловно, также было четко и хорошо спланировано в верхах. В тот же день не имеющие аналогов в истории надгробные плиты в мгновение ока были безжалостно раздроблены на мелкие части камнерезными станками. По сути, это была чудовищная политическая вакханалия под гул моторов и скрежет строительной техники, по окончании которой всю образовавшуюся груду камней увезли на военных грузовиках в неизвестном направлении, а сама территория античных захоронений была расчищена бульдозерами и отгорожена.
Античный некрополь «Дарашам» вместе с молчаливыми свидетелями истории азербайджанских тюрков - уникальными надгробиями, каждое из которых могло бы стать в один ряд с бесценными шедеврами культуры мирового масштаба, был безжалостно стерт с лица земли. А тюрки-огузы античного Нахчу лишились собственной истории. Это был истинный геноцид наших духовных ценностей, за который, увы, по сей день так никто и не ответил.