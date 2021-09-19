Беседовала: Лала Багирзаде, собкор 18:26

Известно, что анамнез болезни сомнительной природы охотников до чужого культурного наследия по сей день остается загадкой. А жаль. Ведь пока многие из нас по старой привычке говорят об этом с иронией, известный всему миру многострадальный народ не перестает продвигаться к своей цели по принципу «назад в будущее», пытаясь облагородить собственное происхождение присвоением уникальных свидетельств исторической правды на территории Азербайджана. Вряд ли требует доказательств тот факт, что преступная деятельность наших соседей всегда санкционировалась молчанием кремлевских идеологов, которые к тому же активно лоббировали их далеко идущие неблагородные замыслы. Вынашивая веками свою бредовую идею, соседи в конечном счете получили лишь мертворожденный плод, наспех зачатый в коридорах государственной власти всякого рода балаянами, гдлянами, аганбегянами и прочей авантюрной кликой, всплывшей на поверхность в ажиотаже демократических реформ переходного этапа. Впрочем, они продолжают пополнять список своих исторических фальсификаций с прежним упорством и в свое время даже смело замахнулись на античный некрополь «Дарашам» на территории Нахчывана, опять же не без помощи своих покровителей. Но, видно, в какой-то момент неувязочка вышла. Хотя дальнейшая судьба этого исторического памятника сложилась не менее трагично. Об этом в нашей сегодняшней беседе с известным азербайджанским историком, доктором филологических наук, председателем исследовательского центра «Туран» профессором Аждаром Исмайловым.

- Профессор, что известно науке о древнем некрополе «Дарашам»? - «Дарашам» - это территория античных захоронений, которые некогда можно было увидеть на берегу реки Араз недалеко от нынешнего города Джульфа. Это был древнейший некрополь с бесчисленным множеством тесно примыкавших друг к другу уникальных надгробий, каждое из которых было молчаливым свидетелем проживания тюрков на древней земле Нахчуан (Нахчыван) испокон веков. - Почему же сегодня приходится говорить об этом в прошедшем времени? - По той простой причине, что в декабре 1989 года этот бесценный исторический памятник был варварски стерт с лица земли в результате большевистско-армянской агрессии. - Но простите, сравнять с землей исторический памятник, который документировано регистрируется и охраняется государством, не так-то просто. - Тем не менее этот чудовищный акт вандализма состоялся, более того, он был лишь одним из звеньев целенаправленной имперской политики Москвы, на чем я остановлюсь позже. - Вам самому доводилось ознакомиться с этим античным памятником? - Безусловно, и произошло это в середине 50-х годов, когда, окончив среднюю школу в Шарурском районе Нахчыванской АР, я на поезде Ереван-Баку направился в столицу поступать в Азербайджанский государственный университет. Проехав полустанок «Дарашам», на подъезде к городу Джульфа я обратил внимание на отгороженный колючей проволокой участок земли длиною порядка 250-300 метров вдоль берега реки Араз. Это было древнее кладбище с уникальными надгробиями, которые буквально потрясли меня своим величием. Позже, уже в годы учебы в университете я услышал от своего преподавателя довольно интересную историю о них. Он рассказал мне, что в самый разгар Второй мировой войны группа специалистов Государственного Эрмитажа под руководством двух известных профессоров организовала археологическую экспедицию на кладбище «Дарашам». По сути, ничего необычного в этом не было, но в то же время была непонятна строгая засекреченность как имен этих ученых, так и результатов их раскопок. Довольно странным было и то, что эти ученые исчезли из Нахчывана также неожиданно, как и появились.

- Получается, что никто не знал истинную цель их визита, для которого, кстати, было необходимо официальное разрешение властей? - Было известно только то, что они были командированы в Нахчыван директором Эрмитажа известным советским востоковедом, академиком Иосифом Абгаровичем Орбели, который поручил им отыскать в некрополе «Дарашам» останки далеких предков армян. Добравшись до места назначения, ученые вскрыли две могилы, но, обнаружив в них древние тюркские артефакты, были не на шутку озадачены, после чего они ни с чем вернулись в Ленинград. Правда, почему-то решив заехать сначала в Ереван. - Довольно странный маршрут, однако… - Согласен с вами. И, представьте, что сразу после их отъезда в размеренную жизнь местного населения подобно смерчу врывается выдуманный «центром» страшный миф о трагическом прошлом города-крепости Дарашам (именно так называлась эта территория, где испокон веков проживали тюрки-огузы, и этот факт упомянут в древнем дастане «Китаби Деде Горгуд»), все жители которого якобы вместе с крупным рогатым скотом в течение суток погибли от чумы. Поползли также слухи о том, что некогда в этой местности проживал неизвестный истории народ без роду-племени, и что никто не знает, кем были похоронены эти люди, ставшие жертвой тотальной эпидемии, как неизвестно и то, кто воздвиг на их могилах величественные надгробия, украсив их изящным орнаментом, присущим архитектурной школе «Авеста». Кстати, эти и другие неоспоримые факты из истории этих надгробий я привел в своей книге «Дарашам: Кладбище тюрков-огузов». Тогда же было много разговоров о том, что дальнейшие археологические раскопки в этой местности чреваты стихийным распространением вируса чумы, которая может уничтожить все население по обе стороны реки Араз. Говорили и о том, что якобы после раскопок оба профессора заразились чумой, находятся в тяжелом состоянии, и врачам, дескать, с трудом удалось спасти жизнь только одного из них. - На что же были нацелены все эти вымыслы? - Они были всего лишь продолжением искажения истории Переднего Кавказа, которое началось в царской России после подписания в 1828 году Туркменчайского договора, разделившего Азербайджан на две части, с границей каждой из них вдоль берегов реки Араз. Тогда же в рамках политики «Передний Кавказ без тюрков» состоялось массовое переселение полунищих армян с противоположного берега реки на территорию Нахчыванского ханства (то есть Огузской Албании) для обеспечения им статуса древнего местного населения. Все это делалось в условиях строжайшей секретности, чтобы создать на Кавказе надежный «христианский оплот» для России. Вы только представьте себе, что могло произойти, если бы тайна некрополя «Дарашам» была раскрыта.