Сафар Мехтиев выразил удовлетворение уровнем взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, отметив, что, как и во всех сферах, в таможенной сфере налажены плодотворные и деловые связи.

Говоря о славной победе азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, председатель Госкомтаможни отметил, что в результате завершения карабахского конфликта в регионе появились новые экономические возможности. Выразив благодарность израильскому государству за постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана, Сафар Мехтиев отметил особое значение участия израильских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Проинформировав также о проектах модернизации таможенной системы в рамках осуществляемых в Азербайджане реформ, Сафар Мехтиев подчеркнул, что формирование более гибкой и динамичной структуры таможенной службы создало условия для повышения транзитного и экспортного потенциала страны, легкого и быстрого осуществления международной торговли.

Говоря о торговом обороте между Азербайджаном и Израилем, Сафар Мехтиев отметил, что таможенные органы также играют важную роль в этой сфере. Касаясь взаимодействия таможенных органов двух стран, председатель комитета отметил, что взаимные визиты, обмен информацией и опытом играют особую роль в укреплении сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Джордж Дик выразил удовлетворение очередной встречей с руководством Государственного таможенного комитета.

Джордж Дик передал свои поздравления по случаю победы в Отечественной войне и отметил, что его визит на освобожденные от оккупации территории произвел на него богатые впечатления. Подчеркнув, что государство Израиль всегда рядом с Азербайджаном, посол высоко оценил нынешнее состояние экономических, политических, культурных связей между двумя странами, рассказал о связях между таможенными органами и рассказал о перспективах совместного сотрудничества.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.