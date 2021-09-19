Главный следователь Перми покончил с собой после теракта
Полковник Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, найден мертвым в своем коттедже. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, он совершил самоубийство. Издание отмечает, что в четверг, 23 сентября, в региональном подразделении СКР состоялось совещание, на котором обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании.
Сарапульцев ушел домой, там его обнаружили коллеги.