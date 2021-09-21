Двум тысячам ветеранов назначили инвалидность и социальные выплаты

Рабочая группа врачей-экспертов Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает проводить оценку инвалидности военнослужащих, раненных во время Отечественной войны.

До 2000 участников войны уже получили назначение инвалидности. Сразу после этого им были назначены соответствующие социальные выплаты.

Оценка инвалидности ветеранов проводится совместно с представителями других органов, входящих в состав комиссии, созданной решением Кабинета Министров, путем проведения на первом этапе визуального осмотра военнослужащих и оформления соответствующей документации.

Справки (для установления связи ранений или заболеваний с военной службой) представляются в Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, внутренних и пограничных войск. Оценка инвалидности на заключительном этапе проводится на основании этой справки и направления (форма 88), вводимого в электронную систему медицинскими учреждениями.