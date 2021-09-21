Найдено тело Абдулхалыгова Абдулбари Муслим оглу (1968 г.р.), утонувшего на участке реки Катехчай, проходящем через село Мазых Загатальского района.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате интенсивных дождей, начавшихся с минувшей ночи в северо-западном регионе республики в результате повышения уровня воды в ряде горных рек наблюдались кратковременные сели и паводки, в нескольких населенных пунктах Балакянского и Загатальского районов затопило водой некоторые частные дома, посевные участки, другие объекты.

В связи со сложившейся ситуацией соответствующие силы и средства МЧС, в том числе один вертолет авиационного отряда министерства были привлечены к спасательным и другим мероприятиям.

После привлечения к работам вертолета спасатели вытащили из воды и передали по назначению тело А.Абдулхалыгова, утонувшего в результате селя на участке Катехчая, проходящем через село Мазых.