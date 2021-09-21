Эрдогану было легче с Бушем и Обамой, но не с Байденом

Президент Турции Тайип Эрдоган признал, что его сотрудничество с американским коллегой Джо Байденом с самого начала не заладилось. Об этом он сообщил в четверг турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из США.

"Я хорошо работал с Бушем - младшим, с господином Обамой, с господином Трампом, но я не могу сказать, что мы хорошо начали с господином Байденом. Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. Мы не собираемся равнодушно взирать на это", - приводит его слова Anadolu.