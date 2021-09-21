Что госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили в Нью-Йорке

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили вопросы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе на встрече в четверг на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Они обсудили стратегию ЕС по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, которую Соединенные Штаты приветствуют, а также необходимость тесного сотрудничества [США] с Францией и другими европейскими союзниками и партнерами, действующими в регионе. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили наши общие цели в Сахеле", - отметил дипломат.