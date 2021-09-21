Талибы требуют своего безусловного признания

Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят для «Талибана», заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид. Об этом сообщает TOLO News.

«Условия признания нашего правительства, выдвинутые международным сообществом, неприемлемы», - сказал представитель, отметив, что указанные условия «нарушают международное законодательство».

Талибы «стремятся установить c другими государствами тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении», утверждает Муджахид. Как считает заместитель, «признание нового правительства - это право для нас и всего афганского народа».