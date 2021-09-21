Великобритания может остаться без бензина

Нефтяная компания BP предупредила власти Великобритании, что может начать снижать поставки бензина и солярки на 1,2 тысячи своих АЗС из-за нехватки водителей грузовиков, передает телекомпания ITV.

Ситуация очень тяжелая и требует экстренных решений, отметили в компании. Чтобы страна не столкнулась с риском дефицита бензина, BP просит правительство упростить наем водителей из числа иностранцев. У компании на заправках осталось не больше двух третей запасов от объема, необходимого для бесперебойного обслуживания клиентов. Сложности с водителями возникли из-за Brexit и пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство Британии пытается предотвратить дефицит мяса, птицы и упакованных пищевых продуктов, который возник на фоне резкого роста цен на электроэнергию. Эксперты говорят, что система снабжения супермаркетов «находится под самым большим напряжением, которое она когда-либо испытывала».