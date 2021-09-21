В иске, поданном в Республиканскую прокуратуру Стамбула, упоминается имя и Нурай Н.П., которая входит в руководство компании «Палмали». Отмечается, что Мубариз Мансимов и Нурай Н.П. злоупотребили оказанным доверием и совершили мошенничество.

Осужденный в Турции за поддержку террористической организации FETÖ и затем вышедший на свободу азербайджанский бизнесмен, владелец группы компаний «Палмали» Мубариз Мансимов оказался в центре очередного скандала. Как сообщают турецкие СМИ, на сей раз в суд на бизнесмена подал его родной брат. Мариф Мансимов обвиняет Мубариза Мансимова в мошенничестве. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Doğan.

Мариф Мансимов в своей жалобе указывает, что «Мубариз Мансимов вступив в грязные связи, без надобности заявил о том, что имеет близкие связи с государственными чиновниками и тем самым попытался обмануть представителей делового сообщества и банкиров».

Мариф Мансимов также отмечает, что до 2018 года он был представлен в руководстве группы «Палмали» и контролировал ее деятельность в направлении судоходства и грузоперевозок. По его словам, он подал в отставку со всех должностей в знак протеста против грязных связей своего брата, который обманул партнеров.

Брат обвинил брата в том, что он мошенническим путем продал один корабль трем отдельным лицам, а также имел тесные связи с мафией. Мубариза Мансимова также обвинили в связях с мафиози армянского происхождения Левоном Терменчяном и Сезгином Коркмазом, который разыскивался за отмывание грязных денег в США.

Кроме этого, Мубариз Мансимов совершил мошеннические действия, которые привели к убыткам такие компании, как «Сбербанк» и «Лукойл» и др.

«Я вынужден подать этот иск для того, чтобы эти люди, которые нанесли ущерб государству и обществу, понесли должное наказание», - пишет Мариф Мансимов.

Мужчина также отмечает, что Мубариз и Нурай обманули большое количество людей, давая им ложные обещания. Мариф Мансимов также жалуется, что не может получить от брата документы на виллу в Бешикташе, которую купил у него 17 лет назад. Вилла оказалась заложенной в банк.