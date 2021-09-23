В США появился специальный банк для женщин

В американском городе Чикаго появился «Первый женский банк» (First Women’s Bank). Основательницы финансовой организации хотят сократить гендерный разрыв в предпринимательской среде и облегчить для женщин получение денег на бизнес, пишет газета Chicago Sun-Times.

Одна из владелиц «Первого женского банка» Мелисса Уайден считает, что в бизнес-среде США у женщин и мужчин неравный доступ к капиталу. Предпринимательница ссылается на соответствующее исследование, которое доказало, что предприятиям во главе с женщинами кредиты одобряют значительно реже, при том что мужчины чаще становятся банкротами. Генеральный директор банка Марианна Маркович утверждает, что содействие гендерному равенству — это не специальный пиар-ход, а реальная возможность помочь решить проблему, которая обострилась в последние несколько лет.

Помимо выдачи денег, сотрудники банка будут консультировать американок по бизнес-вопросам и помогать на всех этапах развития собственного дела. Особое внимание будет уделено темнокожим женщинам. «Первый женский банк» поддерживают крупные компании — сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s, медиа корпорация Comcast, Международный зал теннисной славы. Инвестором и консультантом банка стала также бывшая теннисистка Билли Джин Кинг.