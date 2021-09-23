Встречи Джейхуна Байрамова в Нью-Йорке

Как сообщает МИД Азербайджана, на встрече было отмечено, что политические отношения между Азербайджаном и странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива находятся на высоком уровне, основанном на взаимном уважении и дружбе.

23 сентября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом.

Была выражена уверенность, что бизнес-форум Азербайджан – Персидский залив, который состоится в Баку, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития этого сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о постконфликтной ситуации в регионе, в частности о минной угрозе и ее последствиях, восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Был высоко оценен интерес стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива к участию в совместных проектах по строительству на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.

Генсек отметил, что позиция Азербайджана по завершившемуся конфликту всегда однозначно и полностью поддерживалась Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Советом, включая разработку Совместного плана действий на 2021-2025 годы, а также вопросы региональной и международной безопасности.