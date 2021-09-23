Российские миротворцы сняли флаг сепаратистов Карабаха

С монастырского комплекса Амарас на территории Ходжавендского района спущен флаг карабахских сепаратистов. Как сообщает армянская служба радио «Свобода» со ссылкой на епископа Вртанеса Абраамяна, флаг был снят российскими миротворцами по просьбе азербайджанской стороны.

Епископ отмечает, что раньше на монастыре висел российский флаг, но по чьей-то инициативе он был спущен и на его месте появился флаг карабахских сепаратистов.

На вопрос, кто с армянской стороны принял решение о снятии флага, он ответил: «Я не знаю, кто вел переговоры с Егоровым».

Упомянутый епископом Егоров – это заместитель командующего российским миротворческим контингентом.