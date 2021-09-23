Леонид Швец, автор haqqin.az 23 сентября 2021, 23:39

После громкого скандала в благородном семействе, когда на фоне заключения военно-политического союза AUKUS Австралия отказалась от контракта по производству подводных лодок с Францией и предпочла другой контракт, с Британией и США, Джо Байден и Эммануэль Макрон сделали примирительные шаги. В среду они поговорили по телефону, условились провести в октябре встречу с глазу на глаз и снять проблемные вопросы. Американский посол возвращается в Париж. Для президента США, провозгласившего, что его политика будет строиться на тесных партнерских отношениях с союзниками, ссора с Францией точно не входит в планы, да и Макрону ругаться с Вашингтоном не с руки. К тому же винить ему в срыве жирного контракта следует прежде всего себя.

Сейчас всплывают детали взаимоотношений французов и австралийцев вокруг соглашения о строительстве двенадцати подлодок, и они лишь убеждают в том, что Канберра поступила, может, некрасиво по форме, но абсолютно правильно по сути. Впервые о контракте на строительство нового подводного флота для Австралии заговорили в 2016 году, но по ходу предложения французской Naval Group все время запаздывали и часто не отвечали требованиям австралийского оборонного ведомства. Уже в сентябре 2018 года независимая комиссия во главе с бывшим морским министром США Дональдом Уинтером поставила под вопрос, насколько французский проект отвечает национальным интересам Австралии, рекомендовала поискать альтернативные варианты. Дело в том, что Австралия отказалась от идеи приобретения атомных подводных лодок, отчасти по политическим соображениям, отчасти по техническим, не имея необходимых возможностей для их постоянного обслуживания. Поэтому Naval Group предстояло переделать свои атомные субмарины под дизель и приспособить под оружейные системы, стоящие на вооружении австралийского флота. Это привело к резкому удорожанию лодок, поскольку требовалось их увеличить для размещения больших запасов топлива и батарей. Уникальные французские субмарины утратили свои превосходные ходовые качества, а по цене стали стоить больше атомных. Общая цена контракта выросла почти вдвое: с первоначальных 32-36 миллиардов долларов до совершенно космических 65 миллиардов. При этом не решалась главная задача: возможность длительного патрулирования на расстояниях от трех тысяч километров и больше. И первая лодка, далеко не соответствующая современным требованиям, должна была поступить во флот лишь к 2034 году.