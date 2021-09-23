Макрона подвели амбиции. И разведка бессильна горячая тема
После громкого скандала в благородном семействе, когда на фоне заключения военно-политического союза AUKUS Австралия отказалась от контракта по производству подводных лодок с Францией и предпочла другой контракт, с Британией и США, Джо Байден и Эммануэль Макрон сделали примирительные шаги. В среду они поговорили по телефону, условились провести в октябре встречу с глазу на глаз и снять проблемные вопросы. Американский посол возвращается в Париж.
Для президента США, провозгласившего, что его политика будет строиться на тесных партнерских отношениях с союзниками, ссора с Францией точно не входит в планы, да и Макрону ругаться с Вашингтоном не с руки. К тому же винить ему в срыве жирного контракта следует прежде всего себя.
Сейчас всплывают детали взаимоотношений французов и австралийцев вокруг соглашения о строительстве двенадцати подлодок, и они лишь убеждают в том, что Канберра поступила, может, некрасиво по форме, но абсолютно правильно по сути.
Впервые о контракте на строительство нового подводного флота для Австралии заговорили в 2016 году, но по ходу предложения французской Naval Group все время запаздывали и часто не отвечали требованиям австралийского оборонного ведомства. Уже в сентябре 2018 года независимая комиссия во главе с бывшим морским министром США Дональдом Уинтером поставила под вопрос, насколько французский проект отвечает национальным интересам Австралии, рекомендовала поискать альтернативные варианты.
Дело в том, что Австралия отказалась от идеи приобретения атомных подводных лодок, отчасти по политическим соображениям, отчасти по техническим, не имея необходимых возможностей для их постоянного обслуживания. Поэтому Naval Group предстояло переделать свои атомные субмарины под дизель и приспособить под оружейные системы, стоящие на вооружении австралийского флота. Это привело к резкому удорожанию лодок, поскольку требовалось их увеличить для размещения больших запасов топлива и батарей. Уникальные французские субмарины утратили свои превосходные ходовые качества, а по цене стали стоить больше атомных.
Общая цена контракта выросла почти вдвое: с первоначальных 32-36 миллиардов долларов до совершенно космических 65 миллиардов. При этом не решалась главная задача: возможность длительного патрулирования на расстояниях от трех тысяч километров и больше. И первая лодка, далеко не соответствующая современным требованиям, должна была поступить во флот лишь к 2034 году.
Соглашение таки было подписано, но лишь в феврале 2019 года, и в нем содержались пункты о возможности прекращения в случае, если не будут соблюдены определенные сроки и требования. Аудит, проведенный австралийской стороной, отметил постоянные проблемы с научно-проектными работами, а 63 технических исследования не были доведены до конца. Предварительная презентация проекта должна была состояться в январе 2021 года, но Австралия уже не надеялась, что сроки будут выдержаны французами. К лету разочарование сотрудничеством достигло предела.
Тут-то и состоялась трехсторонняя встреча Байдена и премьеров Британии и Австралии Джонсона и Моррисона на июньском саммите Большой семерки, где было достигнуто предварительное соглашение о военно-политическом союзе. Просьба австралийского лидера поделиться передовыми секретными военными технологиями был поддержана коллегами. Тут-то для Австралии и открылась перспектива производства атомных подлодок своими силами с помощью союзников. Привлекательность французского контракта поблекла окончательно.
Что интересно, во время того саммита состоялась и двусторонняя встреча Макрона и Моррисона, и тема проблемного контракта на ней обсуждалась. Австралийский премьер даже репортерам тогда сказал, что не исключает выхода своей страны из соглашения. Тут бы французам и насторожиться, но нет. Французский президент после встречи с австралийцем остался в уверенности, что сотрудничеству ничего не угрожает. Тем сильнее были огорчение и ярость Макрона, когда его поставили перед фактом.
Отдельный вопрос, чем все это время занималась французская разведка, просто проспавшая создание у себя под носом нового военно-политического союза и прямо вытекающие из этого следствия для военно-технического сотрудничества Австралии с партнерами. Весьма поучительная история, которая лишний раз показала некоторую завышенность политических амбиций президента Франции. Возможности его страны все-таки заметно ограничены.