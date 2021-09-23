Барадар взял в свои руки безопасность в Кабуле
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" создало специальную комиссию для обеспечения безопасности Кабула. Об этом сообщило в четверг афганское агентство Aamaj News.
"Специальная комиссия для обеспечения безопасности в столице создана под председательством заместителя председателя временного кабинета министров муллы Абдул Гани Барадара", - приводит агентство слова представителя радикалов.
Как уточняется, комиссия создана с целью предотвращения угроз в Кабуле, в частности вооруженных нападений, ракетных атак или терактов со стороны экстремистов.