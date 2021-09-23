Экс-главу Каталонии арестовали в Италии

Власти Италии вечером в четверг арестовали бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона, который скрывается от правосудия Испании с осени 2017 года, в области Сардиния. Об этом в пятницу сообщил его адвокат Гонсало Бойе на своей странице в Twitter.

"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении ВС Испании от 14 октября 2019 года международный ордер на арест, которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", - указано в заявлении.