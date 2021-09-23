Ильхам Алиев заявил в ООН о загрязнении Арменией реки Охчучай

Армения использовала наши водные ресурсы на бывших оккупированных территориях для создания искусственного экологического бедствия. Парламентская ассамблея Совета Европы, приняв в 2016 году резолюцию под названием «Намеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», потребовала от правительства Армении положить конец использованию водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления. Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Ильхам Алиев заявил выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

«Армения полностью проигнорировала данную резолюцию и продолжила использовать Сарсангское водохранилище как инструмент гуманитарного и экологического терроризма. Намеренно открывая водохранилище в зимние месяцы, Армения создавала наводнение на прилегающих территориях и, перекрывая воду в летние месяцы, лишала воды хозяйства и людей, проживавших в бывшей прифронтовой зоне.

Армения сильно загрязняет трансграничную реку Охчучай. Это подвергает экологическую систему территории Азербайджана, по которой протекает река, не подлежащей восстановлению деградации. К сожалению, в этом экологическом преступлении участвуют и некоторые иностранные компании.

Армения незаконно эксплуатировала на находившихся в прошлом под оккупацией наших территориях природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы и минералы, экспортировала их на внешние рынки. Опираясь на веские факты, мы выявили иностранные компании из различных стран, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана и другой незаконной деятельностью. Мы уже приступили к юридическим мерам против данных компаний. Они будут привлечены к ответственности за незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов на оккупированных в прошлом территориях», - сказал президент.