Фархад Мамедов, отдел информации 04:50

Как уже сообщал haqqin.az, началась процедура ликвидации 10 крупных компаний, находящихся на балансе Азербайджанской промышленной корпорации. По информации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, перестанут существовать, во всяком случае в прежнем виде, ООО «Azərşüşətara», «Azertütün», «Бакинская обувь», «Мингячевир Изолит», «Шекинское животноводство», «Шекинское кирпичное производство», «Шекинское производство шелка», «Шекинские мясомолочные продукты», ОАО «Azərpambıq». Кредиторы этих предприятий в течение двух месяцев могут предъявить свои претензии по адресу: AZ1006, Баку, Ясамальский район, улица Гадирли, 125. Между тем о ликвидации этих компаний было объявлено еще в январе этого года. Однако пока неясно, будут ли они воссозданы под другим названием или упразднены как активы в целом. Что же известно об этих предприятиях и каковы возможные причины их ликвидации?

Как выяснили эксперты haqqın.az, все перечисленные ООО И ОАО когда-то были созданы за счет инвестиций принадлежащего государству Международного банка Азербайджана. Однако ни одно из них не было достаточно прибыльным, чтобы обеспечить возврат инвестиций, вложенных в форме кредитов, и в дальнейшем все до одного как убыточный актив были переданы Небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО «Аграркредит». «Аграркредит», в свою очередь, образует на базе этих активов новые предприятия, которые затем переводят на баланс новоиспеченной Азербайджанской промышленной корпорации. В 2018 году корпорация реорганизовала некоторые из них под другими юридическими наименованиями. Сама же промышленная корпорация по инициативе правительства появилась в 2017 году. В ее задачи входило обеспечение рационального управления государственными активами, налаживание выгодного сотрудничества между государственными предприятиями, содействие развитию ненефтяного сектора и др. Одно из приказавших ныне долго жить ООО - «Azərşüşətara» организовано в 2017 году. На момент его создания уставный капитал предприятия составлял около 100 миллионов манатов. Законным представителем компании являлся Шаиг Мирзоев, а в наблюдательный совет вошли Мухаммадали Эфендиев, Исмаил Мамедов, Илал Ахмедов. Юридический адрес ООО: г. Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 23. Как следует из названия, оно должно было производить стекло, а также тару, необходимую для обрабатывающей промышленности.

Годом образования ООО «Azertütün», согласно информации на сайте Азербайджанской промышленной корпорации», также был 2017-й. Компания была создана путем передачи на ее на баланс имущества ООО «İntertobaco», существовавшего за счет кредитов Международного банка Азербайджана. ООО солидное - на сегодняшний день располагает 266 современными сушильными камерами, складами и офисными зданиями, 4 оборудованными необходимой инфраструктурой пунктами по производству и переработке табака в Балаканском, Загатальском, Гахском и Шекинском районах, а также табачным заводом в Загатале. Все Все оборудование качественное и современное - сушильные камеры производства болгарской Ronis и итальянской De Cloet, а агрегатые перерабатывающего завода - компаний MacTavish Evans (США) и Goddiolli Bellanti (Италия). В целом ООО «Azertütün» и его предприятия обеспечивают 194 постоянных рабочих места, а в сезона сбора табака задействуют дополнительно 500-550 работников. На сайте корпорации нет информации о ликвидируемом ООО «Шекинское производство шелка», хотя известно, что эта компания была создана в 2017 году с уставным капиталом в 37,5 миллиона манатов. Законным представителем ее был Низами Гарибов, а в наблюдательный совет входили Фарид Вализаде, Эльчин Надиров, Малик Насиров. Предприятие было образовано на базе ООО «Şəki-İpək», также созданного за счет кредитов Международного банка. А вот об ООО «Azəripək» (воссоздано путем переименования ООО «Şəki-İpək») на сайте корпорации можно прочесть, что здесь налажено производство шелка-сырца, ткацкое, красильно-декоративное и хлопкопрядильное производство. А непроизводственная сфера компании включают офисные здания, механические, энергетические, автотранспортные и сырьевые участки. В год предприятие, где работа идет в три смены, способно производить 3 тысячи тонн хлопка-сырца, 350 тонн влажных коконов (одна смена), 450 000 п/м шелка, 400 тыс. п/м. изделий хлопчатобумажного и красильно-декоративного производства. Годовая производственная мощность в одну рабочую смену составляет 24 тыс. штук платков, 4 тыс. шарфов и тысячи метров ситца.