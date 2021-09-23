А ведь упраздненные компании были созданы всего лишь три года назад наши подробности
Как уже сообщал haqqin.az, началась процедура ликвидации 10 крупных компаний, находящихся на балансе Азербайджанской промышленной корпорации. По информации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, перестанут существовать, во всяком случае в прежнем виде, ООО «Azərşüşətara», «Azertütün», «Бакинская обувь», «Мингячевир Изолит», «Шекинское животноводство», «Шекинское кирпичное производство», «Шекинское производство шелка», «Шекинские мясомолочные продукты», ОАО «Azərpambıq». Кредиторы этих предприятий в течение двух месяцев могут предъявить свои претензии по адресу: AZ1006, Баку, Ясамальский район, улица Гадирли, 125.
Между тем о ликвидации этих компаний было объявлено еще в январе этого года. Однако пока неясно, будут ли они воссозданы под другим названием или упразднены как активы в целом.
Что же известно об этих предприятиях и каковы возможные причины их ликвидации?
Как выяснили эксперты haqqın.az, все перечисленные ООО И ОАО когда-то были созданы за счет инвестиций принадлежащего государству Международного банка Азербайджана. Однако ни одно из них не было достаточно прибыльным, чтобы обеспечить возврат инвестиций, вложенных в форме кредитов, и в дальнейшем все до одного как убыточный актив были переданы Небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО «Аграркредит». «Аграркредит», в свою очередь, образует на базе этих активов новые предприятия, которые затем переводят на баланс новоиспеченной Азербайджанской промышленной корпорации. В 2018 году корпорация реорганизовала некоторые из них под другими юридическими наименованиями.
Сама же промышленная корпорация по инициативе правительства появилась в 2017 году. В ее задачи входило обеспечение рационального управления государственными активами, налаживание выгодного сотрудничества между государственными предприятиями, содействие развитию ненефтяного сектора и др.
Одно из приказавших ныне долго жить ООО - «Azərşüşətara» организовано в 2017 году. На момент его создания уставный капитал предприятия составлял около 100 миллионов манатов. Законным представителем компании являлся Шаиг Мирзоев, а в наблюдательный совет вошли Мухаммадали Эфендиев, Исмаил Мамедов, Илал Ахмедов. Юридический адрес ООО: г. Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 23. Как следует из названия, оно должно было производить стекло, а также тару, необходимую для обрабатывающей промышленности.
Годом образования ООО «Azertütün», согласно информации на сайте Азербайджанской промышленной корпорации», также был 2017-й. Компания была создана путем передачи на ее на баланс имущества ООО «İntertobaco», существовавшего за счет кредитов Международного банка Азербайджана. ООО солидное - на сегодняшний день располагает 266 современными сушильными камерами, складами и офисными зданиями, 4 оборудованными необходимой инфраструктурой пунктами по производству и переработке табака в Балаканском, Загатальском, Гахском и Шекинском районах, а также табачным заводом в Загатале. Все Все оборудование качественное и современное - сушильные камеры производства болгарской Ronis и итальянской De Cloet, а агрегатые перерабатывающего завода - компаний MacTavish Evans (США) и Goddiolli Bellanti (Италия). В целом ООО «Azertütün» и его предприятия обеспечивают 194 постоянных рабочих места, а в сезона сбора табака задействуют дополнительно 500-550 работников.
На сайте корпорации нет информации о ликвидируемом ООО «Шекинское производство шелка», хотя известно, что эта компания была создана в 2017 году с уставным капиталом в 37,5 миллиона манатов. Законным представителем ее был Низами Гарибов, а в наблюдательный совет входили Фарид Вализаде, Эльчин Надиров, Малик Насиров. Предприятие было образовано на базе ООО «Şəki-İpək», также созданного за счет кредитов Международного банка.
А вот об ООО «Azəripək» (воссоздано путем переименования ООО «Şəki-İpək») на сайте корпорации можно прочесть, что здесь налажено производство шелка-сырца, ткацкое, красильно-декоративное и хлопкопрядильное производство. А непроизводственная сфера компании включают офисные здания, механические, энергетические, автотранспортные и сырьевые участки. В год предприятие, где работа идет в три смены, способно производить 3 тысячи тонн хлопка-сырца, 350 тонн влажных коконов (одна смена), 450 000 п/м шелка, 400 тыс. п/м. изделий хлопчатобумажного и красильно-декоративного производства. Годовая производственная мощность в одну рабочую смену составляет 24 тыс. штук платков, 4 тыс. шарфов и тысячи метров ситца.
ООО «Azerpambig» создавалось несколько позже - в 2018 году. Согласно информации сайта корпорации, компания занимается производством, поставкой, переработкой и продажей хлопковой продукции. В состав компании входят 6 заводов по переработке хлопка (Ширван, Саатлы, Агджабеди, Бейлаган, Барда, Билясувар), 7 пунктов производства и поставки хлопка (Сабирабад, Имишли, Сальян, Агдам, Тертер, Геранбой, Уджар).Также имеется опытно-экспериментальное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе. А входящий в ООО Ширванский хлопкоперерабатывающий комбинат имеет и цех по переработке масла из технического сырья.
ООО «Изолит» создано в результате переименования «Мингячевир изолит» на базе завода «Азерэлектроизолит» в Мингячевире. Продукция предприятия, являющегося производителем электроизоляционных материалов, широко используется во многих отраслях промышленности. «В настоящее время компания выпускает полимерные и стеклопластиковые трубы, композитные полимерные фитинги. Производственные мощности завода позволяют производить продукцию на сумму 2,5–2,7 миллиона манатов в месяц», - указывает сайт корпорации.