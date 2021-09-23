Мушвиг Алескерли, председатель профсоюза журналистов 08:21

В июле соцсети облетела информация о том, что в Грузии покончил жизнь самоубийством азербайджанский блогер Гусейн Бакиханов. Однако фейсбучные информаторы в тех же соцсетях тут же заявили, что Бакиханов якобы стал жертвой покушения. Не изменяя традиции хоть как-нибудь да очернить свою страну, эта братия «вычислила» и киллеров – мол, весьма вероятно, что «прибыли они из Баку». Однако Министерство внутренних дел Грузии очень их разочаровало, не оставив и следа от версии о покушении – грузинские следователи не только возбудили уголовное дело по статье о суициде, но и, тщательно расследовав все обстоятельства смерти блогера, однозначно постановили, что произошло самоубийство. Более того, адвокат Автандил Церетели выступил с заявлением, сообщив, что поскольку инцидент случился на территории отеля, оборудованном видеонаблюдением, камеры запечатлели факт суицида. Расследование завершилось обнародованием видеозаписей. (https://toplum.tv/sosial/gurcustan-din-azerbaycanli-muxalif-blogerin-intihar-etdiyini-bildirir?data=scroll ).

Но к тому времени за первоначальную лжеинформацию уже ухватились некоторые правозащитные международные организации. «Репортеры без границ», «Freedom House», CPJ попытались сделать виновным в смерти блогера Баку. Казалось бы, после итогового заявления МВД Грузии, подтверждающего факт суицида, эти организации должны были заявить о своей ошибке, признать, что воспользовались недостоверной информацией или как минимум убрать со своих сайтов распространенную не гнушающимися никакой фальшивкой интернет-писаками версию покушения, но европравозащитники продолжали вводить в заблуждение мировую общественность. Никаких поправок и уточнений они не сделали, разве что переместили свое ничем не подтвержденное сообщение с главных страниц сайтов в архив, материалы которого находятся в открытом доступе. И это не первый раз, когда «Репортеры без границ», «Freedom House», CPJ и другие, стараясь бросить тень на Азербайджан, спешат сообщить «о преследовании в стране блогеров и журналистов, посмевших говорить правду». На днях, в частности, «Репортеры» и «Freedom House» одна за другой опубликовали составленные как под копирку годовые отчеты, в которых указывается, что только в 2021 году совершено нападение на пятерых азербайджанских блогеров, двое из которых убиты. И опять, как и в случае с Гусейном Бакихановым, никаких упоминаний о расследовании, выявленных фактах, ничего общего не имеющих с вымышленным преследованием за публикацию каких бы то ни было материалов. Разумеется, так называемые международные правозащитники прекрасно осведомлены, что имеются неопровержимые доказательства, что или никто ни на кого вообще не нападал, или инциденты никакого отношения к фейсбучной деятельности пострадавших не имеют. Но зачем же сообщать об этом, расписываясь в собственной неразборчивости, а главное, в пристрастном отношении к одной определенной стране.

Лжеинформацию «Репортеров без границ» и «Freedom House» охотно тиражируют и некоторые другие организации. К примеру, из сообщений на сайтах и отчетов «Human Rights Watch», «Amnesty International», CPJ, İMS, можно узнать, что, оказывается, «в 2020 году 28 азербайджанских блогеров и активистов соцсетей подверглись преследованиям». Если верить им, то в Азербайджане происходит, не больше не меньше, «геноцид блогеров». Однако о том, кто эти самые 28 блогеров и активисты социальных сетей, где конкретно происходили указанные инциденты, чем все закончилось - в отчетах не уточняется. Никаких деталей, подробностей. А если нет подтверждающих данных, к чему хранить такую, мягко говоря, сомнительную информацию? Кому и для чего нужны эти фейки? Что, везде все так справедливо и благообразно, что только выдуманные истории из Азербайджана могут стать предметом разбирательства позиционирующих себя защитниками прав и свобод организаций?

Между тем вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова на прошлой неделе заявила, что виду того, что в Евросоюзе только за год 900 журналистов подверглись угрозам и насилию, безопасность представителей этой профессии вызывает крайнее беспокойство. Йоурова даже выступила с «рекомендациями по обеспечению безопасности журналистов» в европейских странах. ( https://europeanjournalists.org/blog/2021/09/16/efj-welcomes-european-commissions-recommendation-and-calls-for-monitoring-of-member-states/ ). Почему же солидные международные институты не расследуют эти факты? Ведь речь идет о ведущих европейских странах, таких как Франция, Германия, Нидерланды и другие. Почему их мишенью стал именно Азербайджан? Где здесь логика? Однако хотя логика и не прослеживается, сопоставляя факты и события, а главное, даты пасквилей об Азербайджане западных «правозащитников», можно убедиться, что вполне определенная цель у них имеется. Для начала выясним, что подвигло их подготовить «годовой отчет» за четыре месяца до завершения календарного года. Международная общественность, бесспорно, придает особое значение свободе слова и выражения, свободе совести, правам человека. Также болезненно воспринимает она всякого рода преследование журналистов, интернет-активистов и блогеров - убийства, аресты и угрозы. И достаточно акцентировать эту тему в отношении какой-либо страны, чтобы дискредитировать ее в глазах международной общественности, превратить в объект осуждения. И совершенно неважно, достоверна ли информация о притеснениях представителей прессы, есть ли ей подтверждение или все представленное вымысел, фейк. Если она нашла отражение в отчете какой-либо организации международного статуса, ее принимают как действительность. «Репортеры без границ», «Freedom House», «Human Rights Watch», «Amnesty International», CPJ, İMS пользуются этим нюансом. Любой попавшийся под руку негатив, связанный с нашей страной, немедленно подгоняют под формат «нарушения прав» и усиленно распространяют по миру. Где бы, с кем бы что ни произошло, пострадавшего определяют в блогеры и заказчиком объявляют Баку. В какой бы стране ни выявили факт коррупции, взяточничества, мошенничества, фальсификации, тотчас информацию распространяют, приписав все грехи опять же Баку. И ничего страшного, если информация подтвердится – слух-то уже запущен…

Возьмем хотя бы фальсификацию данных в отчете «Doing Business» Всемирного банка. Заказ на подтасовку был от Китая, а фальсификация – дело рук директора ВБ Кристалины Георгиевой (https://www.reuters.com/business/sustainable-business/world-bank-kills-business-climate-report-after-ethics-probe-cites-undue-pressure-2021-09-16/?fbclid=IwAR0uc-DQCLsmDy77qNFKUKQdBy4f1xZ9TAjw6SOLzJEbPDbjfiOXX2V_SEs ). Однако по наводке некоторых западных кругов «международные НПО» и группа журналистов, из которых особенно усердствуют не стесняющиеся в выражениях азербайджанцы, обосновавшиеся за рубежом, сваливают все на нашу страну. Ничуть не смущаясь тем, что Азербайджан сам среди пострадавших от этой фальсификации. А на днях в том же контексте выявлен еще один факт. Действующая в США организация «Freedom House» 21 сентября обнародовала отчет «Свобода интернета-2021», который охватывает 70 стран 6 регионов мира. Азербайджан в нем с 35 баллами поместили среди стран с «несвободным интернетом».

Грузия (77 баллов), Армения (71) – у них, оказывается, интернет свободный. Да, в нашей стране имеются определенные недостатки, связанные со скоростью, стоимостью интернета и другими подобными факторами. Никто и не отрицает этого. Но дело в том, что отчет «Freedom House» составлен в контексте не технических проблем, а свободы содержания. И в нем указывается, что в Азербайджане «интернет-пользователи за онлайн-деятельность подвергались физическим нападкам». Если мы, азербайджанцы, назовем это фейком, предвзятостью, заявим, что по меньшей мере абсурдно ставить Армению по индексу свободы слова, выражения, свободного интернета выше Азербайджана, то непременно получим остро негативную реакцию. Так что пусть говорят сами армяне. Лучшим аргументом, доказывающих недостоверность показателей отчета, будут свидетельства армянских СМИ. Достаточно привести заявление председателя Общества журналистов Армении Сатик Сейранян, сделанное в 2020 году. В нем раскрывается поистине удручающее положение со свободой слова, выражения и интернета в этой стране. https://europeanjournalists.org/blog/2020/10/13/armenia-new-amendments-to-the-martial-law-seriously-undermine-media-freedom/ ). Однако ни «Freedom House», ни «Репортеры без границ», ни другие поборники «свободы интернета» не обратили внимания на этот крик души журналиста, не нашли места на своем сайте для заявления Сатик Сейранян. Впрочем, что касается Армении, то они не регистрируют и 90 процентов негативных фактов, свидетельствующих об истинном положении прессы в Армении. В итоге эта страна оказывается среди стран с высоким уровнем свободы. Азербайджан в этих рейтингах в нижних строчках… Но почему, с какой целью это делается?

Для ответа на этот вопрос следует обратить внимание на один нюанс. Как правило, международные организации свои традиционные годовые отчеты публикуют или в конце текущего года – не ранее декабря, или в начале следующего. «Отчетным сезоном», как правило, является период с декабря по апрель. Не изменяет этой традиции и «Freedom House». Так почему на этот раз организация обнародовала свой отчет «Свобода интернета-2021» не в конце года, а 21 сентября, тогда как свой рапорт за 2020 год она представила аж в марте 2021-го, то есть всего шесть месяцев назад. Что же принудило ее к такой спешке? И следующий вопрос: откуда «Freedom House» взяла «факты», чтобы утверждать, что в Азербайджане «интернет-пользователи подвергались физическим нападкам»? Ответ, между тем, лежит на поверхности. Вспомним приведенные «Репортерами без границ» и их коллегами «цифры и факты», а именно что «в 2020 году 28 азербайджанских блогеров и активистов соцсетей подверглись преследованиям». На эту фейковую инфу и ссылалась «Freedom House», составляя свой отчет. Вот вам и объяснение, для чего сохраняются на сайтах притянутые за нос сведения. Так почему годовой отчет «Свобода интернета-2021» пояился уже в сентябре? В принципе, и это легко объясняется. Достаточно обратить внимание на дату, когда посол США в Армении Линн Трейси сделала заявление «о необходимости решить статус Нагорного Карабаха» ( https://www.bbc.com/azeri/international-58528525 ). Причем, несмотря на протест Азербайджана, посол за последние 10 дней трижды озвучила одно и то же требование. А вслед за тем и Конгресс США предложил Баку «безоговорочно вернуть Армении военнопленных». Игнорируя неопровержимые доказательства азербайджанской стороны, что задержанные армяне – никакие не военнопленные, а самые настоящие террористы. Почему США защищают Армению, почему оказывает давление на Азербайджан? И это уже другая тема. Не подлежит сомнению, что США и Запад в целом дали старт новой кампанию против нашей страны.

Запущены дополнительные механизмы, чтобы сломить не поддающийся влиянию извне, независимый Азербайджан. Заявления НПО и медиа-структур США и всего «коллективного Запада», организаций типа «Freedom House», «Репортеры без границ» - составная часть этой кампании. Публикации антиазербайджанского характера, тиражируемые в западных медиа, обнародованные до завершения года годовые отчеты более чем отчетливо свидетельствуют, что раскручивающаяся кампания очернения Азербайджана управляется из единого центра. По сути, вся деятельность «Репортеров без границ» также в этом контексте. На своем сайте RSF организация указывает свои официальные источники поддержки. Среди них министерства иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции (https://rsf.org/en/our-supporters ). Финансируют ее также министерство иностранных дел Дании и германские фонды. А долг, как говорится, платежом красен - «поддержка», обязывает их «Репортеров» поступать в соответствии с политической конъюнктурой. Какую позицию Франция демонстрировала в период Второй Карабахской войны, такой же следует и RSF. Какие маневры предпринимали США, такие же повторяет и «Freedom House».

Приведем здесь еще один образец действий «Репортеров без границ». Во время Второй Карабахской войны организация вовсю старалась вводить в заблуждение мировую общественность, формируя превратное мнение об Азербайджане. Додумалась до того, что страна якобы «держит в окружении 80 журналистов, не позволяя им покинуть Ханкенди». Распространяла фейковые, вызывающие ажиотаж новости. Несколько раз сообщала на своем сайте, что в зоне боевых действий Вооруженные силы Азербайджана умышленно обстреливают журналистов из Армении и других стран. Хотя именно в тот период азербайджанские журналисты подвергались обстрелам армянских Вооруженных сил. Но об этом RSF умалчивала. Безусловно, есть объяснение и нынешней активизации «сетевых организаций» Запада, интенсификации кампании очернения нашей страны. Близится первая годовщина исторической победы Азербайджана во второй карабахской войне, что по ряду политических и экономических причин для определенных кругов на Западе просто кость в горле, и они всеми силами пытаются препятствовать мирному процессу. Это и является основной целью адресных кампаний по дискредитации, развернувшихся в последнее время во французских, германских, американских медиа. Эти круги то и дело измышляют разнообразные проблемы, якобы характерные для Азербайджана, и стараются организовать их обсуждение в международном масштабе. В клеветнической кампании определенные роли получили находящиеся под влиянием предвзятых западных центров медиа и НПО, а также эксперты. Как только на повестке международных структур ставятся важные для Азербайджана вопросы или страна приступает к реализации значимых энергетических, экономических проекты, организует международные политические, экономические, культурные или спортивные мероприятия, тут же к нам возникают претензии, начинаются нападки по любому поводу, инициируются кампании по дискредитации. Кто дирижирует этой вакханалией? По идее, у каждой из стран западного авангарда - США, Франции, Германии и других – своя государственная политика, свои национальные интересы, далеко не всегда совпадающие с политикой и интересами союзников и партнеров. Однако когда дело касается Азербайджана, «коллективный Запад», забыв о разности интересов, становится по-настоящему коллективным и проявляет завидное единодушие. То же происходит и с рядом международных организаций, антагонизм которых по отношению к нашей стране не мешает даже функционирование в разных странах и на разных континентах - одна во Франции, другая в США, третья в Германии.