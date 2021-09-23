Azerbaijan Fish Farm о проекте в Еникенде, экологически чистой икре...

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Azerbaijan Fish Farm - крупнейший инвестор рыбной отрасли Азербайджана, чьи проекты направлены на создание новых рыбоводных хозяйств и восстановление биоразнообразия Каспийского моря. Один из таких проектов – расположенное в Нефтчалинском районе Еникендское племенное осетровое рыбоводное хозяйство, о котором более подробно читайте далее в материале.

История Куринский производственно-экспериментальный завод по разведению осетровых был основан в 1954 году в селе Еникенд Нефтчалинского района – локация для его основания была избрана непросто так; место, где Кура впадает в Каспий, называли колыбелью осетров в связи с ежегодным нерестом осетровых в этих краях. На заводе были разработаны революционные технологии разведения осетровых, актуальные и востребованные во всем мире и сегодня. В свое время Куринский завод был главным поставщиком отличающейся превосходным качеством, зернистостью и уникальным вкусом черной икры в страны бывшего Советского союза и за рубеж. Стремительный рост популярности, а соответственно и спроса на азербайджанскую икру породил ряд проблем, одной из которых стал избыточный, незаконный и бесконтрольный промысел и браконьерство, в результате чего популяция осетровых оказалась на грани исчезновения. Определенную роль в этом сыграло и загрязнение рек, вызванное активным развитием промышленности, спровоцировавшее угрозу уничтожения многих традиционных районов метания икры. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, из-за многолетней эксплуатации и естественных природных воздействий Куринский завод всецело устарел, и его дальнейшая деятельность стала невозможной. Все это происходило сравнительно недавно, но сегодня ситуация в корне изменилась в лучшую сторону и легендарной азербайджанской икре возвращается былое признание.

Возрождение Куринский производственно-экспериментальный осетровый рыбоводный завод был реконструирован, усовершенствован и модернизирован по последнему слову современной техники компанией Azerbaijan Fish Farm, запустившей здесь ферму по разведению осетровых и интегрированное в это предприятие прямоточное хозяйство на берегу Каспия. Особо подчеркнем, что пролегающая тут Кура обладает своеобразной ихтиофауной и вместе с притоками образует идеальные условия для идущей на нерест ценной рыбы, производящей самую лучшую на Каспии черную икры. Реконструкция производства была масштабной и значительной – с помощью передового опыта европейских ученых и израильских технологий оборота воды ферма в Нефтчалы превратилась в современное высокотехнологичное предприятие, благодаря работе которого былая слава азербайджанской черной икры на мировом рынке стала возрождаться с новой силой и еще более быстрыми темпами. В Еникенд были внедрены установки закрытого водоснабжения (УЗВ), благодаря которым семейства осетровых стали размножаться, развиваясь в идентичных естественной среде обитания. Таким образом, здесь было создано племенное осетровое рыбоводное хозяйство, где производится икра под брендом Baku Caviar и параллельно продолжаются научные исследования и работа с зарубежными научными центрами по изучения исчезающих видов рыб в Каспийском море.

Производственная программа Совмещение современных высокоинтенсивных индустриальных технологий и традиционных прудовых технологий аквакультуры применительно к климатическим условиям региона – одна из сфер производственной программы возрожденного в Еникенд первого в мире экспериментального научного предприятия по изучению и разведению осетра. В программу также вошло формирование банка производителей чистых видов осетровых рыб Каспийского бассейна и выращивание рыбопосадочного материала осетровых рыб для пополнения запасов осетровых рыб Каспия. Для коммерческих целей успешно действует производство живой оплодотворенной икры, личинок, рыбопосадочного материала осетровых рыб для коммерческих целей, выращивание товарной рыбы осетровых видов рыб и выращивание производителей осетровых рыб для обеспечения воспроизводственных заводов и коммерческих товарных предприятий, занимающихся производством продукции из осетровых рыб.

Экологическая безопасность Для разведения и выращивания осетра для малькового хозяйства и икры используется установка замкнутого водоснабжения (УЗВ), вода в которой находится в непрерывном круговом движении, проходит через фильтры, и, насыщаясь кислородом, возвращается в емкость, что является инновацией в данной сфере и осуществляется в рамках экологической безопасности. Мальковое хозяйство на пресной воде реки Куры – уникально и не имеет аналогов в мире; рыба выращивается в натуральных условиях без использования каких-либо химических добавок, а затем, после выроста, перебазируется из Куры в море, в соленую воду. Стоит особо подчеркнуть, что для того, чтобы наличие икры было круглогодичным, рыба растится зимой в море, а летом на реке.

Baku Caviar - экологически чистая икра, производящаяся с заботой о природе Сохраняя качество и уникальность эксклюзивных продуктов, Baku Caviar, предлагает классический̆ ассортимент из шести видов икры белуги, осетра и севрюги. Бренд гордится тем, что напрямую причастен к возвращению азербайджанской икре былой популярности и ставит перед собой следующую цель, к которой стремительно идет верными шагами - стать первым на мировом рынке брендом икры, получаемой̆ экологически чистым путем, сочетая в себе богатые азербайджанские традиции производства икры и лучшие новейшие технологии. Baku Caviar не только стремится производить икру в совершенном виде, но и, производя продукт высочайшего класса, ответственно относится к природе, обеспечивая будущее дикого осетра в Каспии - за каждую проданную банку икры в море выпускается 10 мальков осетра, что способствует восстановлению популяции осетровых в частности и природных ресурсов в целом.