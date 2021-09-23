В Кельбаджаре не могут найти пропавших в июле Байрамова и Рустамова

В Кельбаджарском районе ведутся поиски пропавших без вести 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.). Об этом сообщает АПА со ссылкой главного инспектора региональной группы МВД в Гяндже старшего лейтенанта полиции Эшгина Гасымова.

Согласно сообщению, предположительно, пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кельбаджарского района, граничащего с указанным селом.

По словам Гасымова из-за проводимых на территории работ по разминированию поиски затягиваются. Помимо соответствующих структур для поиска пропавших привлечены также сотрудники Минобороны.