Ученые Тюркского мира в UNEC

27-29 сентября при поддержке Фонда исследований Тюркского мира в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоится XIX Международная конференция социальных наук Тюркского мира.

В конференции примут участие ряд официальных турецких лиц в области науки и образования, ректоры ведущих университетов и известные ученые Турции.

Перед открытием конференции ее участники посетят могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов, а также состоится открытие нового Мемориального комплекса в UNEC в честь памяти выпускников и студентов-шехидов.

На трехдневной конференции будут проведены широкие обсуждения, выдвинуты предложения по вопросам развития образования в государствах Тюркского мира в постковидный период, новые возможности сотрудничества, а также экономическое влияние победы в Карабахе на страны Тюркского мира.

28 сентября ожидается визит иностранных гостей в город Агдам.