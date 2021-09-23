Нефть рекордно растет

Мировые цены на нефть растут четвертый торговый день подряд, нефть марки Brent подорожала до максимума почти за три года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,13% – до 77,35 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI увеличились на 0,04% – до 73,33 доллара за баррель, передает РИА Новости.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен четвертый день подряд. За это время «черное золото» марки Brent подорожало на 4,5%, а WTI – на 4,3%. При этом нефть марки Brent достигла максимального с октября 2018 года значения.

Кроме того, Bloomberg не исключает, что нефтяные цены взлетят к $90.