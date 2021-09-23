Трагедия на Эльбрусе: погибли альпинисты

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Было 16 участников и 4 гида: двое старших и двое гидов помощников. Со слов первого гида-помощника, около 10 утра одной из участниц стало плохо. Группа двинулась на вершину, а он спустился ниже с этой девушкой. Девушка, которую сопровождал гид-помощник, потеряла сознание, он пытался привести ее в чувство, но она умерла у него на руках в течение часа. Это произошло в 11:15" - рассказал Интерфаксу организатор восхождения Денис Алимов.

Гид-помощник ждал группу, однако никто так и не спустился, а погода стала ухудшаться, тогда он вызвал спасателей.

Поисками альпинистов на Эльбрусе занимались почти 70 человек и 16 единиц техники.