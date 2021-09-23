Уникальное предложение для владельцев Birkart от Kontakt купи сейчас - плати 24 месяца
Радующая клиентов сеть Kontakt создала уникальную возможность для владельцев Birkart: теперь скидочную наличную цену желаемого товара можно разделить равными частями на 24 месяца без процентов, без первоначального взноса и комиссии. Таким образом, до 30 сентября в магазинах Kontakt Home и Kontakt Smart вы можете приобрести все смартфоны, бытовую технику, мебель, телевизоры, ноутбуки и домашний текстиль, разделив скидочную цену на 24 месяца без процентов, а всю продукцию Apple - на 12 месяцев без процентов.
Например,
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Смартфон 2021 года Xiaomi Redmi Note 8 будет стоить 15,84 AZN в месяц;
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Флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 – 78,75 AZN в месяц;
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Телевизор Toshiba LED с экраном в 127 см – 45,84 AZN в месяц;
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Ноутбук HP 250 - идеальный для дома и офиса – 29,17 AZN в месяц;
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Отопительная система комби HOFFMANN мощностью 24 квт – 25 AZN в месяц;
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Двухкамерный NoFrost холодильник LG – 42,50 AZN в месяц;
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Робот-пылесос Samsung как для сухой, так и влажной уборки – 32,34 AZN в месяц;
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Микроволновка Toshiba – всего 5 AZN в месяц.
В случае отсутствия Birkart не стоит волноваться. Ведь вы можете, подойдя в отделы НКО BirKart в магазинах Kontakt Home, оформить себе такситную карту и воспользоваться выгодными условиями.
Вы можете найти пункты НКО BirKart в следующих магазинах Kontakt Home:
|
Магазин
|
Адрес
|
«Бакиханов – Станция»
|
Пос. Бакиханова, пр. Самад бека Мехмандарова, 1А
|
«Халглар»
|
Пр. Гара Гараева, 125Б (возле станции метро «Халглар Достлугу»)
|
«Хырдалан–1»
|
Г. Хырдалан, пр. Гейдара Алиева, 240
|
«Нефтчиляр»
|
Пр. Кара Караева, 62
|
«Айна Султанова»
|
Пр. Ататюрка, 65Б (за памятником Айне Султановой)
|
«Гянджлик»
|
Ул.Фатали Хан Хойского, 86 (напротив больницы №5)
|
«Сахиль»
|
Ул. Узеира Гаджибекова и пр. Бюльбюля, 207 (возле станции метро «Сахиль»)
|
«Иншаатчылар»
|
Ул. Аббаса Мирза Шарифзаде, дом 174 (возле станции метро «Иншаатчиллар»)
|
«Метро Азадлыг»
|
Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова (возле станции метро «Азадлыг»)
|
«Сумгайыт 10 мкр.»
|
Город Сумгаит, 10 мкр
|
«Гянджа – Площадь Флага»
|
Город Гянджа, улица Низами, 35 (Площадь Флага)
Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете для дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров.
Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 32 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az.