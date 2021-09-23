Радующая клиентов сеть Kontakt создала уникальную возможность для владельцев Birkart: теперь скидочную наличную цену желаемого товара можно разделить равными частями на 24 месяца без процентов, без первоначального взноса и комиссии. Таким образом, до 30 сентября в магазинах Kontakt Home и Kontakt Smart вы можете приобрести все смартфоны, бытовую технику, мебель, телевизоры, ноутбуки и домашний текстиль, разделив скидочную цену на 24 месяца без процентов, а всю продукцию Apple - на 12 месяцев без процентов.

Например,

В случае отсутствия Birkart не стоит волноваться. Ведь вы можете, подойдя в отделы НКО BirKart в магазинах Kontakt Home, оформить себе такситную карту и воспользоваться выгодными условиями.

Вы можете найти пункты НКО BirKart в следующих магазинах Kontakt Home:

Магазин Адрес «Бакиханов – Станция» Пос. Бакиханова, пр. Самад бека Мехмандарова, 1А «Халглар» Пр. Гара Гараева, 125Б (возле станции метро «Халглар Достлугу») «Хырдалан–1» Г. Хырдалан, пр. Гейдара Алиева, 240 «Нефтчиляр» Пр. Кара Караева, 62 «Айна Султанова» Пр. Ататюрка, 65Б (за памятником Айне Султановой) «Гянджлик» Ул.Фатали Хан Хойского, 86 (напротив больницы №5) «Сахиль» Ул. Узеира Гаджибекова и пр. Бюльбюля, 207 (возле станции метро «Сахиль») «Иншаатчылар» Ул. Аббаса Мирза Шарифзаде, дом 174 (возле станции метро «Иншаатчиллар») «Метро Азадлыг» Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова (возле станции метро «Азадлыг») «Сумгайыт 10 мкр.» Город Сумгаит, 10 мкр «Гянджа – Площадь Флага» Город Гянджа, улица Низами, 35 (Площадь Флага)

Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете для дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров.

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 32 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az.