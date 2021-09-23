«Талибан» просит Россию о помощи

Россия могла бы стать посредником между «Талибаном» и ООН, считает замминистра культуры и информации Афганистана Забиулла Муджахид, по словам которого, Москва может, в частности, помочь в вопросе снижения санкционного давления.

В интервью РИА Новости замминистра заявил, что новые афганские власти надеются получить «ощутимые положительные результаты» в Совете Безопасности ООН. «Россия может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны»,— сказал он.