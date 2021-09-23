Экс-главе МВД Нахчывана зачитали приговор - 11 лет тюрьмы

Завершился судебный процесс под председательством судьи Военного суда Нахчыванской Автономной Республики Полада Гасанова по уголовному делу экс-министра внутренних дел автономной республики Ахмеда Ахмедова.

Как сообщает корееспондент haqqin.az, на заседании был оглашен приговор, согласно которому экс-глава МВД Нахчывана на 11 лет лишается свободы. Учитывая предварительное заключение Ахмедова, начало отбывания тюремного срока исчисляется с 25 февраля 2021 года.

Отмечается также, что судом в соответствующие органы направлены запросы для лишения Ахмедова званий “генерал-майор внутренней службы”, высшего специального звания “генерал-лейтенант полиции”, высшего воинского звания “генерал-лейтенант” и ордена “Флаг Азербайджана”.

Сам Ахмедов решением суда недоволен и обратился в суд с жалобой, которая, однако, была отклонена.

Напомним, Ахмед Ахмедов до 2017 года занимал должность министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики.