Ильхам Алиев о закупке вооружений у России

Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и подал заявки на приобретение новых образцов российского вооружения. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

«По всем направлениям у нас с Россией идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, технические группы уже изучают новые возможности, некоторые заявки мы уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что в будущем сотрудничество между двумя странами «будет идти по нарастающей».