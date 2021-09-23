В Техасе проверят результаты президентских выборов-2020

Власти Техаса в четырех округах штата проверят результаты состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов в США, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

"Полномасштабная и всесторонняя судебная экспертиза будет проведена в четырех крупнейших округах: Даллас, Харрис, Тэррент и Коллин. Победу в первых трех из них одержал нынешний руководитель американской администрации Джо Байден, в целом проигравший бывшему президенту Дональду Трампу в Техасе", - говорится в заявлении секретариата штата.

Отмечается, что данное объявление было сделано вскоре после того, как проведения такого аудита потребовал Дональд Трамп, который до сих пор оспаривает результаты выборов в ряде штатов страны, считая, что они были сфальсифицированы.

На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграл своему сопернику-демократу Джо Байдену. Несмотря на это Трамп свое поражение так и не признал, заявив о том, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.