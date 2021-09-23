Насибу Пириеву отказались продавать футбольный клуб за полмиллиарда

Насиб Пириев, сын арестованного несколько лет назад по делу о Международном банке Азербайджана (ABB) Низами Пириева, вновь получил отказ на предложение о покупке лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» за 560 млн долларов.

Компания PAI Capital (английская инвестиционная фирма, капитал оценивается в 13,5 млрд евро), исполнительным партнером которой является Пириев-младший, сделала два предложения о приобретении лондонского клуба. Владельцы клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд не приняли ни одно из них. Сообщается, что они не заинтересованы в продаже, пишет Sports.ru.

Насиб Пириев прокомментировал неудавшуюся сделку: «Я разочарован, что мы не смогли заключить сделку, как планировали, поскольку у нас есть большие идеи для клуба. Мы работали над этим 9 месяцев, и за этим предложением стоит целая преданная команда».