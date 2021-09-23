В Армении подтвердили подготовку переговоров с Турцией

Армения готова постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне. Об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне", - заявил Григорян, которого цитирует ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его команда готова нормализовать отношения с Турцией, открыть границы и разблокировать коммуникации. По словам Пашиняна, этот шаг принесет мир и стабильность в регион.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «в настоящее время мы получаем позитивные месседжи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Наравне с этими позитивными месседжами мы предпримем некоторые шаги в этом вопросе». Турецкий лидер добавил, что «мы получим шанс развить вопрос установления мира в регионе до хорошей точки».