Ильхам Алиев о решающей роли спецназа Азербайджана в победе в Карабахе

«Силы специального назначения Министерства обороны Азербайджан сыграли решающую роль в проведении важнейших операций по освобождению оккупированных территорий, в первую очередь Шушинской операции, но не только. Наши ССН воевали самоотверженно, идя на смерть во многих операциях, они продемонстрировали и профессионализм, и самопожертвование», - сказал Ильхам Алиев .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил решающую роль сил специального назначения (ССН) Министерства обороны в боевых действиях в Карабах е осенью 2020 года и победе над Арменией. Об этом глава государства сказал в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По словам главы государства, Силы специального назначения Азербайджана сыграли важную роль в победе над Арменией в ходе 44-дневной войны: «Я всегда уделял особое внимание Силам специального назначения. Их оснащение и комплектование, оружие и экипировка, боевая подготовка всегда находились под моим постоянным контролем. Я неоднократно встречался с личным составом Сил специального назначения и был убежден, что мы создали очень боеспособные части, которые могли решать самые сложные боевые задачи».

Алиев подчеркнул, что рельеф местности, где велись боевые действия, был невыгодным для азербайджанских военных: «Мы по существу взбирались в горы. Армянская же сторона заняла все ключевые позиции на высотах, создав несколько укрепленных линий обороны. Сам горный рельеф – это тоже линия обороны, и очень сложная. Поэтому ССН пришлось проявить чудеса профессионализма, воли, силы, и любви к Родине. В целом я очень высоко оцениваю деятельность Сил специального назначения».

Президент отметил, что в боевых действиях активно и результативно участвовал спецназ Пограничных войск, который принимал участие в освобождении многих населенных пунктов. «Также хотел бы отметить спецназ Внутренних войск МВД, который тоже активно подключился к решению боевых задач уже в ходе военных действий. Первоначально мы не предполагали его использовать, хотя готовили и оснащали. Также на определенном этапе военных действий был привлечен спецназ Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, который был переброшен оттуда и участвовал вместе с другими подразделениями Сил специального назначения в боевых операциях. Активно, эффективно проявили себя также морские пехотинцы. Ну и, конечно, Силы специального назначения Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки», - подчеркнул он.