В Евросоюзе заявили, что готовы к тесному сотрудничеству с Анкарой

Тесное сотрудничество и координация с Анкарой формируют основу отношений Евросоюза и Турции, написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Нью-Йорке.

«Приятно было видеть Чавушоглу на полях Генеральной Ассамблеи ООН», - констатировал глава дипломатии Евросоюза.

Европейский политик сообщил, что обсудил с турецким министром состояние и перспективы отношений Анкары и Брюсселя, кипрскую проблематику, ситуацию в Восточном Средиземноморье и Афганистане.

«Тесное сотрудничество и координация с Турцией - основополагающие факторы», - подчеркнул Боррель.

В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с Жозепом Боррелем в Нью-Йорке заявил, что непременным условием обеспечения международной и региональной стабильности является сотрудничество Евросоюза с Турцией.